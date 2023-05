ZVEZDIN NEVEROVATNI NIZ OD 58 UTAKMICA BEZ PORAZA: Čudesna serija, nisu izgubili meč 559 dana! Srušen rekord Milojevića!

Fudbaleri Crvene zvezde su trijumfom nad Voždovcem rezultatom 0:2 vezali 58. utakmicu u nizu bez poraza kada je reč o domaćem prvenstvu, što je rekord i najbolji rezultat kluba u istoriji.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crvena zvezda u Superligi Srbije nije izgubila utakmicu tačno 559 dana! Još od 27. oktobra 2021. godine kada su poraženi od Radnika u Surdulici rezultatom 2:1, pa do danas, Zvezda ne zna za poraz u domaćem šampionatu, čime je rekord koji je postavljen u eri Vladana Milojevića srušen.

Počelo je sa Dejanom Stankovićem, a traje sa Milošem Milojevićem, s obzirom na to da Zvezda ima niz od 58 utakmica bez poraza, gde je ostvaren 51 trijumf, uz sedam remija i fantastičnu gol razliku 156:26.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Niko na svetu nema takav niz, a ujedno aktuelna generacija postavlja rekorde, s obzirom na najranije osvojenu titulu u istoriji kluba, kao i šest odlikovanja za prvaka države u nizu.

Fudbaleri Crvene zvezde su vrlo blizu da ovo bude i najubedljivija titula u istoriji kluba kada je reč o bodovnoj razlici, a niz od 111 mečeva bez poraza na Marakani u prvenstvu, jasno govori da je reč o generaciji spremnoj da ruši rekorde.

foto: Starsport©

Podsetimo, najduži niz Crvene zvezde bez poraza u prvenstvu držala je generacija Vladana Milojevića i on je trajao od 14. oktobra 2017. do 20. aprila 2019. godine, konkretno - od Mačve do Čukaričkog i iznosio je 57 mečeva.

Kurir sport