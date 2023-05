ALEKSANDAR PEŠIĆ NAPUŠTA ZVEZDU NA LETO!? Iskusni napadač pojačava ovogodišnjeg rivala iz Lige Evrope?

Crvena zvezda je osvojila šestu uzastopnu titulu prvaka Srbije i samim tim zbog odličnih rezultata u Evropi prethodnih godina je obezbedila i grupnu fazu Lige šampiona po treći put u klupskoj istoriji.

Uporedo sa privođenjem sezone kraju, uprava crveno-belih radi na sklapanju tima za predstojeću godinu. Najavio je Zvezdan Terzić, generalni direktor srpskog šampiona, da su klubu u sledećoj sezoni potrebna dva tima, jedan za Ligu šampiona, a drugi za domaće prvenstvo.

U skladu sa tim klub sa stadiona "Rajko Mitić" intenzivno radi na popunjavanju pozicija koje su bile problematične u tekućoj sezoni.

Na vrhu liste želja nalazi se napadač Atalante na pozajmici u Sent Galenu Emanuel Late Lat, a razgovara se i sa igračem Zenita Mateom Kasijerom, koji je i prošle godine bio dovođen u vezu sa srpskim šampionom.

Međutim, ekipa Miloša Milojevića bi na leto mogla da ostane i bez prvog napadača Aleksandra Pešića. Prema saznanjima Mozzart sporta, bivši mladi reprezentativac Srbije ima na stolu ponudu ovogidišnjeg rivala iz Lige Evrope Ferencvaroša vrednu 1.500.000 evra.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Interesovanje Fradija za iskusnog napadača ne datira od juče, jer je Pešić postao interesantan odmah nakon mečeva u grupnoj fazi Lige Evrope, budući da je špic crveno-belih odigrao dve jako dobre utakmice.

Ponuda kluba iz Budimpešte je sasvim korektna, ali postoje određene poteškoće u tome. Odlazak Pešića naterao bi čelnike Crvene zvezde da na leto dovedu dva nova napadača, što nije ni malo jednostavno. Takođe, popularni "Šilja" ima jednu od najvećih plata u timu od 600.000 evra godišnje i uz bonuse ta cifra je značajno veća.

Bivši napadač Atalante, Tuluza i Al Itihada ima ugovor u Zvezdi do 2025. godine što je sasvim korektno s obzirom na to da već ima 31 godinu i pitanje je koliko bi Mađari mogli to da isprate finasijski i po dužini ugovora.

Biće veoma zanimljivo na "Rajku Mitiću" na leto.

Kurir sport / Mozzart sport

