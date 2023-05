UŽIVO, CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA: Crveno-beli žele da upišu svaku pobedu do kraja prvenstva, opuštanja nema! POZNATI SASTAVI

Fudbaleri Crvene zvezde će danas od 18 časova i 30 minuta ugostiti ekipu Vojvodine na svom stadionu, u okviru petog kola plej-ofa Superlige Srbije.

Uživo,

Crvena zvezda - Vojvodina: 18:30

Uoči meča:

Poznati sastavi za današnju utakmicu: CRVENA ZVEZDA: Borjan – Vigo, Eraković, Spajić, Rodić – Mijailović, Kanga – Bukari, Mitrović, Katai – Rakonjac VOJVODINA: Carević – Lazarević, Vitas, Traore, Antonijević – Topić, Zukić – Jeličić, Kabić, Milosavljević– Milošević.

Pred današnju utakmicu, govorio je Miloš Milojević o formi novosadske ekipe, ali i motivu fudbalera Crvene zvezde da do kraja sezone ostanu neporaženi u prvenstvu.

- Svakako da predstavlja dodatni motiv, ali motiv je uvek da se pobedi svaka utakmica i to se ne menja nikad, ni pred sutrašnji meč protiv Vojvodine, koja je u jednoj jako dobroj seriji. Očekujem dobru utakmicu u kojoj će uživati i navijači – istakao je Miloš Milojević.

Jasan je bio Milojević u odluci da neće odmarati igrače zbog predstojećeg polufinala Kupa Srbije.

- Nećemo odmarati igrače, do kraja sezone imamo još pet eventualnih utakmica. Mislim da smo toliko dobro radili i trenirali da i bez treninga i odmora, možemo pet utakmica da odradimo i da igramo sa jedanaestoricom. Nikada do sada nismo igrali samo sa 11 igrača, nećemo ni sada, zadovoljni smo mladim igračima, tako da nećemo ni njih previše sputavati. Probaćemo da nađemo dobar balans, da ne bude to mladi ili stari, već da bude tim koji je kompetitivan iz respekta pre svega prema nama i činjenici da želimo pobedu, a i prema protivniku kao što je Vojvodina, koja je u vrhu tabele.

Trener fudbalera Vojvodine Radoslav Batak rekao je da očekuje tešku utakmicu na gostovanju Crvenoj zvezdi i dodao da je cilj njegove ekipe u tom superligaškom meču da ostane neporažena.

"Pred nama je derbi protiv Crvene zvezde koja u ovoj sezoni nije izgubila utakmicu. Vojvodina je poslednju utakmicu na 'Marakani' odigrala dobro i nije izgubila, što bi i ovog puta bio naš cilj", rekao je Batak.

Poslednji susret Crvene zvezde i Vojvodine je odigran 4. februara ove godine u okviru 20. kola Superlige Srbije, a taj meč na Marakani je završen rezultatom 1:1.

