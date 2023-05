ZVEZDA PRED OZBILJNIM ISPITOM U BAČKOJ TOPOLI: Pobeda otvara vrata finala Kupa Srbije i treće DUPLE KRUNE U NIZU

Fudbaleri Crvene zvezde će sutra od 18.30 časova gostovati ekipi TSC u polufinalu Kupa Srbije.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Očekujem dobar fudbal i otvorenu igru obe ekipe, uz želju da ponovimo našu partiju iz prethodnog meča i pobedimo, jer je upravo prolaz dalje najbitniji. Spremamo se i radimo kao da je to osnovni cilj. Većina igrača je spremna za meč, imamo malih problema sa virusom, ali ništa strašno - počeo je trener crveno-belih Miloš Milojević.

Nema sumnje da veliku ulogu u kup mečevima igra i domaći teren.

- Svakako da je prednost za rivala što se igra u Bačkoj Topoli, jer svako voli da bude domaćin i znamo i nama koliko prija podrška navijača, i koliko bi ih bilo u većem broju na Marakani, nego što je to moguće da bude u gostima. Imaju prednost, ali moramo da se oslonimo na svoju igru. Znamo da će navijači doći i podržati nas. Verujem u to što radimo i u prolaz dalje.

Zvezda je u prethodnoj rundi dalje prošla nakon jedanaesteraca protiv Napretka u Kruševcu.

- Penali se ne vežbaju dan pred utakmicu, već stalno i na osnovu nekih principa gledamo šta i kako radimo, tako da znamo u skladu s tim ko može da bude izvođač, ako dođe do toga.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Prethodna dva susreta sa TSC, golovima su obeležili Aleksandar Pešić i Osman Bukari.

- Ne bih se žalio da nastave da pogađaju, niti da sad prelome Ivanić ili Katai. Bitno je samo da se odigra dobro i prođe, a to ko je strelac je sekundarno.

Aktuelnu generaciju samo dve pobede dele od toga da osvoji treću duplu krunu u nizu.

- Veliki motiv, takva prilika se ne pruža često, a ova generacija je mnogo uradila za klub i sad mora da se pronađe i energija i motivacija i želja, te da se uloži poslednji atom snage i dođe do cilja. Time, aktuelna generacija bi se svrstala u sam krem istorije Crvene zvezde. Ipak, ne treba se opterećivati rekordima, već ići korak po korak. Želimo da odigramo dobro i prođemo, pa ćemo da vidimo dalje šta i kako.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Osvrnuo se Milojević i na formu Ivanića i Kange.

- Što se Ivanića tiče, odmarao je u prethodnom meču, iako je mogao da odigra svih 90 minuta, ali smo želeli da raspodelimo minutažu, tako da smatram da će biti željan i oran za igru protiv TSC-a. Kada je reč o Kangi, ne mislim da je ispao iz igre. Forma i lepota su prolazne stvari, ali forma može da se vrati, tako da će biti Kanga pravi kada to bude najpotrebnije, da li sutra ili, ako bog da, u finalu, ali normalno je da se oscilira. Ne mislim da je to drastično, samo je sve nas navikao na visok nivo igara, pa se možda zato čini da je u padu forme.

Dilema - Rodić ili Azarov?

- Ne želim da otkrivam ko će zaigrati sutra i da dajem protivniku polaznu tačku pred utakmicu. Međutim, Azarov se diže, Rodić je malo ispao iz ritma, ali se vraća. Nije to jedina utakmica, svakako obojica trebaju Crvenoj zvezdi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Nema sumnje da su ove sezone dueli između Crvene zvezde i TSC-a, prava fudbalska poslastica.

- U odnosu na večiti derbi je to drugačija utakmica, jer je spremaš na drugačiji način i psihološki naboj ne može da se poredi. Znam i kao član stručnog štaba i sada kao šef kakav je pritisak pred derbi i smatram da to ništa ne donosi fudbala. Možda je to zato što su Zvezda i Partizan jedini veliki rivali, i nije kao pre 35 godina da si imao više ekipa i bolji kvalitet fudbala, već je sve na "život ili smrt", pa se bude u grču, dok je susret s TSC-om fudbalski u potpunosti. Bude lep ambijent, atmosfera, daje potpunu sliku. Što se derbija tiče, često ne vidimo fudbal u drugom poluvremenu, već borbu, rat i udarce. Ipak, viđali smo i dobra prva poluvremena u susretu na JNA, pa i kod nas kad smo pobedili sa 1:0, to je model kako treba da izgleda. Treba strpljenja da to bude svih 90 minuta.

Samo poštovanje za kolegu Žarka Lazetića.

- Imamo odličan odnos, on radi dobar posao, ali sa svim kolegama sam takav, poštujem ih i pričam u superlativu, ne iz kurtoazije, već smatram da svi u datim okolnostima rade najbolje moguće. Lazetić ima kontinuitet i podršku, uz ideju koju je usadio u igrače, i to se vidi, da oni bez obzira na sastav, ne odstupaju od svoje filozofije, već je to dopadljivo. Želim mu najbolje u svakoj utakmici, osim protiv Zvezde - podvukao je Milojević.

