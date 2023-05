GVARDIOLA PUCA OD PONOSA POSLE PLASMANA U FINALE LŠ: Pokazali smo koliko je ova grupa igrača posebna

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da je bilo teško izdržati kritike posle prošlogodišnjeg poraza od madridskog Reala, kao i da su igrači sada pokazali svoju posebnost.

"Imam osećaj da smo morali da podnesemo godinu dana tuge nakon prošle godine (poraz od Reala u polufinalu Lige šampiona). Bilo je bolno kada su ljudi kritikovali nedostatak karaktera kod igrača. Godinu dana kasnije pokazali smo koliko je ova grupa igrača posebna", rekao je Gvardiola.

foto: AP Photo/Jon Super

Fudbaleri Mančester sitija plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su u revanšu polufinala na svom terenu pobedili Real Madrid sa 4:0. Prvi meč u Španiji završen je nerešeno 1:1.

Siti će u finalu Lige šampiona igrati protiv Intera iz Milana, a taj meč je na programu 10. juna u Istanbulu.

foto: Nigel Keene/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gvardiola je dodao da nema mnogo vremena za slavlje, pošto ekipa u nedelju može da potvrdi titulu u Premijer ligi.

"Kada dođeš do finala Lige šampiona, slaviš, ali nema puno vremena jer imaš priliku da u nedelju osvojiš Premijer ligu, e to je lepo imati za problem. Sutra ćemo imati doručak sa svim porodicama, dan odmora i pripremamo se za utakmicu u nedelju", istakao je on.

foto: AP Photo/Jon Super

Siti bi pobedom u nedelju na svom terenu protiv Čelsija osigurao treću vezanu titulu prvaka Engleske. Do kraja sezone Siti će igrati i finale FA kupa protiv Mančester junajteda (3. jun).

(Kurir sport)