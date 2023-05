KAKVE REČI ZA NOVOG TRENERA CRVENE ZVEZDE: Kada igrač ovako govori o treneru, to znači da prvak Srbije dobija ozbiljnog stručnjaka

Crvena zvezda u novu sezonu ulazi sa novim trenerom Barakom Baharom. Izraelac je na impresivan način okončao takmičarsku godinu u svojoj zemlji.

foto: Borut Zivulovic / AFP / Profimedia

Makabi iz Haife predvođen Barakom Baharom osvojio je treću titulu prvaka Izraela zaredom. Dirljivim rečima od šefa struke oprostio se najbolji fudbaler "Zelenih" iz Haife Tjaron Šeri (34).

Holandski internacionalac u razgovoru za izraelski portal "Walle" potvrdio je da Barak Bahar dolazi u Crvenu zvezdu i poželeo mu sreću u Srbiji.

- Za mene je Barak poseban trener. Ne znam da li će neki trener u Iztaelu uraditi ono što je on uradio i da le će Makabi iz Haife biti šampion, ali po onome što sam video kod njega... Barak ima nešto posebno zbog čega verujete u njega. Veoma je miran, ne zrači pritiskom. Kontroliše sebe i igrače, čak i kada stvari ne idu kako treba. Daje samopouzdanje svojim igračima, a to je mnogo važno - rekao je Tjaron Šeri i dodao:

foto: Marcio Machado / Zuma Press / Profimedia

- Sada je pravo vreme da ode. Na kraju prošle sezone pitao sam ga zašto nije otišao. On mi je odgovorio da želi sa timom da stigne do Lige šampiona. Bio je to izazov za njega koji je ostvario.

Holanđanin je potom govorio konkretno, o Crvenoj zvezdi, novom Baharovom klubu.

- On ima sposobnost da se na sličan način snađe i u drugoj zemlji. Zaista verujem da će uspeti u Evropi. Mislim da može da stigne do belgijskih timova, a možda i do drugih zemalja. Crvena zvezda je veliki klub sam po sebi. Ne treba zaboraviti da su obezbedili plasman sledeće sezone u grupnu fazu Lige šampiona. To ga je i dovelo tamo. On tamo može da uradi nešto lepo - objasnio je Tjaron Šeri, strelac gola za Makabi iz Haife u meču protiv PSŽ.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Makabi iz Haife ove sezone igrao je u grupnoj fazi Lige šampiona, nakon što je u plej-ofu kvalifikacija eliminisao Crvenu zvezdu. Igrali su u najjačoj grupi protiv PSŽ, Benfike i Juventusa. Bili su poslednji, dva puta su izgubili od PSŽ i Benfike, ali su u Haifi pobedili Juventus rezultatom 2:0.

Kurir sport