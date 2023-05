SAVEZ BI TREBALO MALO VIŠE DA RAZMIŠLJA O IGRAČIMA: Trener Kerkez posle velikog uspeha Čukaričkog poslao dobronamernu kritiku

Fudbaleri Čukaričkog pobedili su Vojvodinu u Novom Sadu 0:1, drugi put u dva dana i na taj način obezbedili su plasman u finale Kupa Srbije gde ce igrati protiv Crvene zvezde.

Trener gostiju Dušan Kerkez nakon utakmice istakao je da je prezadovoljan igrom svojih igrača i da se raduje borbi za drugi pehar u ovom takmičenju.

"Bile su dve teške utakmice, kako nama, tako i njima, posle svega. Vratio bih se na to. Mi smo hteli da igramo, jer i nama nije odgovarala ona kiša, koliko god imali rezultat. Rekao sam i pre, niko ne razmišlja o igračima. Zamislite da smo juče odigrali 80 posto vremena, pa danas opet i to po ovakvom terenu gde može doći do povrede. Ljudi iz Saveza moraju da misle pre svega na igrače. Imali smo dve teške utakmice protiv dobrog protivnika i mislim da smo zasluženo prošli u finale" - rekao je Kerkez.

Podsetimo, prvi meč između Vojvodine i Čukaričkog prekinut je u 33.minutu zbog neverovatnog pljuska koji je zahvatio Novi Sad.

Kurir sport