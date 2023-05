ŠAMPION SRBIJE IMA NOVOG TRENERA: Barak Bahar potpisao trogodišnji ugovor (FOTO)

Sada i zvanično - Barak Bahar je novi trener šampiona Srbije.

Izraelaca je sa Crvenom zvezdom potpisao trogodišnji ugovor.

FK Crvena zvezda sa velikim zadovoljstvom obaveštava javnost da je novi trener našeg kluba izraelski stručnjak Barak Bahar, koji je parafirao trogodišnji ugovor. 🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/LsHJYlmazy — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) May 19, 2023

Barak Bahar je rođen u Izraelu 21. septembra 1979. godine. Fudbalsku karijeru počeo je u klubu FK Neve Josef, a prve ozbiljnije fudbalske korake napravio u izraelskom Hakoa Ramat Ganu kao defanzivac 1998. godine.

Tamo je nastupao do 2002. godine, a potom se "preselio" u Hapoel Petah Tikvu. Pune dve godine nastupao je u dresu Hapoela, za koji je odigrao 50 utakmica. Ipak, vrhunac igračke karijere doživeo je u Ironi Kirjat Šmoni, za koju je u periodu od 2004. do 2011. godine upisao čak 156 nastupa, i uz to postigao dva pogotka.

foto: Borut Zivulovic / AFP / Profimedia

"Nema sumnje da je reč o jednom od najperspektivnijih trenera u Evropi, koji je već osvojio 10 trofeja, tako da, Zvezdu čeka izuzetno napadački fudbal u sezoni koja je pred nama. Baraku želimo dobrodošlicu i verujemo da će u godinama koje su pred nama ostvarivati velike rezultate sa našom Crvenom zvezdom", stoji u saopštenju crveno-belih.

(Kurir sport)