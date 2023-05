OPUSTILI SMO SE, PA SU NAS KAZNILI! Milojević zna zbog čega Zvezda danas nije pobedila, krivo mu je zbog jedne stvari!

Remizirali su fudbaleri Crvene zvezde na gostovanju protiv Radničkog iz Kragujevca rezultatom 1:1 u okviru šestog kola plej-ofa Superlige Srbije, a utiske posle meča izneo je šef stručnog štaba crveno-belih Miloš Milojević.

- Bilo je mnogo promena, trebalo nam je vremena da se uhodamo, uz to smo igrali na suvom i tvrdom terenu koji je nepovoljan za fudbal i više odgovara timu koji se brani. Uprkos tome, stvorili smo dosta prilika, ali problem realizacije je nešto s čim se često susrećemo i treba da se analizira zbog čega je to tako. Do sada smo na strani pobeđivali kad smo čvrsti i organizovani, na taj način smo i stigli do gola, ali smo se potom opustili i, kako to obično biva u fudbalu, kaznili su nas. Rezultat 1:1 je pravedan - počeo je Milojević.

Zvezdu u četvrtak od 21 čas očekuje finale Kupa Srbije na Marakani, a rival je Čukarički.

- Treba nam drugačiji pristup i motivacija za taj meč. Igraćemo, nadam se, pred punom Marakanom protiv dobre ekipe gde ćemo se potruditi da budemo pravi kada je to najpotrebnije. Igrači moraju da se motivišu i spreme psihološki i energetski.

Crveno-beli su na današnjem meču u Kragujevcu imali veliku podršku navijača.

- Što se tiče podrške, bila je tu čitave sezone, bez obzira na to da li smo domaćini ili gosti. Nema zamerki, osim da kažem da mi je žao što nismo pobedili - rekao je Milojević.

Kurir sport