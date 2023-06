BIVŠI FUDBALER HAJDUKA OBORIO AVION JNA I DOBIO ORDEN OD TUĐMANA! Čuvao Mrkelu na Poljudu, pa otišao u RAT i ušao u HDZ!

Bivši fudbaler Šibenika i Hajduka i Splita, Goran Pauk, u intervjuu koji je dao za hrvatski "Večernji list" govorio je o svojoj fudbalskoj karijeri, učešću u ratu u bivšoj Jugoslaviji, Tuđmanu i HDZ-u, čiju politiku je oduvek podržavao.

Bivši hrvatski defanzivac bio je jedan od vojnika koji su 1991. godine učestvovali u obaranju aviona JNA iznad Šibenika.

"Oba su pala", viknuo je tada hrvatski vojnik Filip Gaćina. Dokaze o tome Hrvati nikada nisu izneli. Jedan avion oborio je Neven Livaić, dok je drugi pogodio Pauk, ali nisu bili sigurni da li je i taj pao, ili se vratio na teritoriju koja je bila pod kontrolom srpskih snaga.

"Sto posto si siguran jedino kada vidiš da je pao, a mi to sa Zvečeva nismo videli. Mi smo videli prvi avion koji pada, i to je avion koji je srušio Neven Livaić 'strelom', a tek sutradan ujutro došao je zapovednik i kazao da je pao i onaj drugi. To je saznao sistemom veze, tako da se to poklapa s onim što je vikao pokojni Filip Gaćina. Navodno je pao u more negde tamo prema Žirju, ali meni je to sve zajedno neprovereno", rekao je bivši fudbaler.

Na pitanje kakav osećaj je imao u tom momentu, Pauk je odgovorio:

"Neopisiv! U stvari, nije to bilo veselje i sreća što sam ga ja srušio, nego u tome što smo čuli zvuk aviona, izašli na top, stavili ga u borbeni položaj, upalili motor i pucali na njega. Bez da smo trepnuli, a mogao nas je pokositi odozgo u sekundi".

U tom momentu nije razmišljao o pilotima koji su bili u avionima koje su pogodili.

"To je teža priča koju pokušavaš da zanemariš, ustvari u tom trenutku ne razmišljaš o čoveku u avionu, nego je više u fokusu avion. Ali, naravno, javlja se i to razmišljanje 'jesam li ubio čoveka, šta se događa s njim'. Iako su oni napali nas, to je bio prvi i jedini napad na kasarnu. Njihov cilj bio je Šibenik, ili u povratku ili u dolasku, a mi smo im bili kao neka međuzona. Njihove identitete mi koji smo tada bili na Zvečevu nismo saznali", priznao je on.

Fudbalsku karijeru započeo je u Šibeniku, a 1987. godine na poziv trenera Tomislava Ivića stigao je u Hajduk iz Splita.

U razgovoru za hrvatski list prisetio se svog debija na Poljudu protiv Crvene zvezde. Istakao je da je taj meč nešto najlepše što je doživeo u karijeri.

"U mom debiju protiv Crvene zvezde na Poljudu (2:2), čuvao sam Mitra Mrkelu. Pošto su ga na poluvremenu zamenili, očito sam ga dobro čuvao. A bio je paklen igrač na levom krilu", rekao je Pauk.

Nakon rata bio je nosilac Tuđmanovog ordena "Red Nikole Šubića Zrinjskog", a kasnije i visoki funkcioner HDZ-a.

"Politika mi ne fali, premda - znate kako se kaže - dok ste u brazdi, pokušavate ostati u brazdi. Kad ispadnete iz brazde, onda vidite da ima lepih stvari i izvan nje. Zadovoljan sam ovim poslom, a još bitnije je da su korisnici zadovoljni, to je za mene veselje. Korisnici su hrvatski branitelji, članovi njihovih porodica, stradalnici Domovinskog rata", otkrio je Pauk.

