ŠOKANTNA ODLUKA KLUBA IZ HUMSKE: Partizan zabranio Markoviću, Jojiću i Obradoviću ulaz na stadion i Teleoptik

Fudbalski klub Partizan zabranio je Lazaru Markoviću, Milošu Jojiću i Ivanu Obradoviću ulaz na stadion u Humskoj i sportski centar Tekeoptik.

Razlog ovakve odluke prema bivšim fudbalerima Partizana verovatno leži u činjenici da nisu želeli da potpišu reprogram dugovanja, koji su inače potpisivali nekoliko puta, izlazeći klubu u susret zbog evropske licence, piše Telegraf.

Ovog puta sva trojica su odlučila da odbiju sporazum o odlaganju dugovanja, a onda su čelnici Partizana pribegli radikalnim merama.

Obezbeđenje na stadionu u Humskoj, ali i radnici koji brinu o bezbednosti u trening centru, sada ima informacije da trojicu fudbalera ne pušta unutra. Tako će nekadašnji igrači crno-belih i reprezentativci Srbije ostati uskraćeni za posetu mestima na kojima su odrastali, a sva trojica su veliki deo karijere proveli baš u dresu Partizana i njegovih mlađih kategorija.

Lazar Marković je od 2006. do 2013. godine bio član Partizana, a zatim u povratničkom mandatu između 2019. i 2022. godine nosio crno-beli dres. Osvojio je dve šampionske titule i ukupno odigrao čak 154 meča u sneiorskoj konkurenciji.

Njegov saigrač iz veznog reda Miloš Jojić od 2003. do 2014. godine igrao je za crno-bele, a zatim ponovo od 2020. do 2022. godine. I on je sa Partizanom bio šampion, a ima 133 meča u seniorskom timu.

Ubedljivo najduži staž u klubu imao je levi bek Ivan Obradović. Defanzivac je od 1997. do 2006. godine igrao za mlađe kategorije, zatim bio na pozajmici u Teleoptiku, a onda dve sezone nastupao za prvi tim. U povratničkom mnandatu je odigrao još dve sezone za Partizan i ukupno sakupio 104 meča, uz dve titule i dva Kupa Srbije.

