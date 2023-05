POTRESNA PORUKA MIHINOG BRATA RAZARA DUŠU: Taj poslednji bratski zagrljaj i pogled očima nikad neću zaboraviti...

Prošlo je skoro šest meseci od smrti Siniše Mihajlovića,međutim njegovi najbliži ne dozvoljavaju da legendarni fudbaler bude zaboravljen.

Maltene svakog dana pohjavi se neka objav ana društvenim mrežama, a vog puta oglasio se i Sinišin rođeni brat Dražen.

foto: ATAImages, Milan Maričić

. Inicijalnu poruku ostavila je Mihina udovica Arijana Rapaćoni, ali Draženov komentar na tu objavu prosto razara dušu,

"Nikada neću zaboraviti taj poslednji bratski zagrljaj, taj bliski, poslednji susret očiju kada izlazim iz bolničke sobe. Moj povratak kući sa svešću da bi to mogao biti poslednji put da ga dodirnem, osetim... To je bilo prvi put da nisam želeo da idem kući. To je najduže putovanje koje sam prešao za sve ove godine", napisao je Sinišin mlađi brat.

Supruga Arijana neretko je Mihi posvećivala stihove ili citate iz romana, a prisetila se kako se Miha hrabro borio sa leukemijom. "Koliko si se borio da živiš moju ljubav... Nikada neću zaboraviti tvoju patnju i tvoju ogromnu želju da se boriš da pobediš bolest! Ne mogu da zaboravim šta sam videla u tvojim očima i emocije koje sam doživela! Uvek ćeš biti u mom srcu!", napisala je Arijana.

