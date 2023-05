MARKOVIĆ, JOJIĆ I OBRADOVIĆ SU DECA PARTIZANA, SRAMOTA JE ZABRANITI IM ULAZAK: Dragan Đurić ogorčen na čelnike, pomenuo i DUG!

Nema mira u FK Partizan. Odluka zvaničnika da se zabrani ulazak u Sportski centar "Teleoptik" u Zemunu nekadašnjim prvotimcima kluba Lazaru Markoviću, Milošu Jojiću i Ivanu Obradoviću izazvala je veliku pažnju, ali i osudu javnosti.

foto: Zorana Jevtić

Bivši predsednik Partizana Dragan Đurić, pod čijim vođstvom je Partizan osvojio šest titula zaredom, igrao Ligu šampiona i Ligu Evrope, s čuđenjem gleda na sve ono što se dešava u klubu iz Humske.

- Ovo sa Markovićem, Jojićem i Obradovićem. To je sramota za klub kao što je Partizan! To je sramota dva čoveka, Vazure i Vučelića. Ti momci kojima je zabranjeno da uđu u Sportski centar su ostavili veliki trag u klubu. Oni i danas mnogo znače, a sva trojica su kao deca došli u klub i prošli celu školu Partizana - priča za Kurir Dragan Đurić, koji poslovno boravi u Italiji i nastavlja:

foto: Starsport/Srđan Stevanović

- U moje vreme, kad sam vodio klub, toga nije bilo. Svi bivši igrači bili su dobrodošli. Sećam se da su sa nama trenirali Stefan Babović i Marko Lomić, kao i još neki igrači, koji nisu bili u ugovornoj obavezi sa Partizanom. Ovo što rade Vazura i Vučelić, ta poruka koju šalju je jasna. Oni ne vole Partizan!

Napravio je Dragan Đurić jednu paralelu sa najvećim rivalom Crvenom zvezdom.

- Vidim da Zvezda okuplja 100 asova na proslavi titule, a mi... Šta mi radimo? Sadašnji čelnici Partizana teraju iz kluba bivše igrače. E, i zbog ovoga je Zvezda šampion. I to je jedan od razloga što su uspešniji, jer se okupljaju i vole klub. A, Vazura i Vučela... Ma, svašta bih sada rekao...

foto: www.partizan.rs

Dragan Đurić godinama unazad proročki ukazuje na probleme u FK Partizan.

- Sve što sam rekao, sve je tako ispalo. Nažalost! Meni je žao što legende Partizana ne reaguju. Što ćute! Čast izuzecima. I zato klub propada i zato smo tu gde smo. Trebalo je da legende dignu glas pre tri godine, da nešto promenimo, jer se tada videlo kuda ide crno-beli brod. Partizan ima velika imena, zašto su zatajili i mene zanima.

Govorio je Dragan Đurić o periodu koji predstoji fudbalskom klubu.

- U ovom momentu Partizan nema budućnost! Dok su ovi ljudi u klubu. Sezonu ćemo završiti kao četvrti. Sledeće godine boriće se možda za opstanak. Pazite, šta sam vam rekao. Očigledno Vazuru i Vučelu drže neki ljudi... Treba sesti sa državom, uključiti je i rešiti taj problem. Pa, pogledajte košarkaški klub! Oni su bili u daleko većem problemu, a vidite gde su sada. Ja se sigurno ne bih vratio... A, ima ko bi! Mnogi. Ne mogu da ih imenujem, ali znam da hoće da pomognu.

foto: Zorana Jevtić

Dotakao se Dragan Đurić i duga Partizana, koji je prema izveštaju APR malo veći od 35 miliona evra.

- APR nije merodavan! Nema stvarno stanje. Ja znam da je dug daleko veći... Prema mojim saznanjima i do tri puta više, nego prema APR. To je istina! Znam da ću šokirati Srbiju ovim podatkom, ali Partizan duguje blizu 100 miliona evra! Šok jeste, ali to je realno stanje. Pazite, a mene su ovi koji su taj dug napravili prozivali da dugujem devet miliona evra. Jeste, dugovao je Partizan toliko, ali je isto tako imao potraživanja od 10.000.000 evra. I kad su ušli u klub, Vučela, Vazura i društvo su sve to naplatili. A, ko će i šta iza njih da naplati? Moje i sadašnje vreme u Partizanu ne mogu da se porede - zaključio je Dragan Đurić.

Kurir sport/A. Radonić