ČUKARIČKI BEZ BELE ZASTAVE NA MARAKANI! Uroš Drezgić: Želimo da odličnu sezonu napravimo još boljom

Čukarički će se u četvrtak (21 čas) boriti za drugi trofej u istoriji. Prvi je klub sa Banovog brda osvojio 2015. godine, upravo u Kupu Srbije, baš na stadionu „Rajko Mitić“, tada je rival belo-crnima bila ekipa Partizana. Ovoga puta, na megdanu ekipi koju sa klupe predvodi Dušan Kerkez biće Crvena zvezda.

Prethodnog vikenda Čukarički je i definitivno obezbedio najmanje treće mesto u Super ligi, a s obzirom na to da je u finalu Kupa Srbije novi-stari šampion Crvena zvezda, Brđani će sigurno igrati u grupnoj fazi nekog od evropskih takmičenja, u najgorem slučaju Lige konferencije.

- Ispunili smo ovogodišnji cilj, uspeli smo da u istorijskoj sezoni za srpski fudbal osvojimo najmanje treće mesto i da obezbedimo najmanje osam evropskih utakmica. Čukarički je kao klub godinama rastao, konstantno bio u vrhu srpskog fudbala i predstavljao zemlju u međunarodnim okvirima, ali ovo je sada još viši nivo. Žao nam je što nismo ostvarili pobedu i protiv Voždovca, bili smo veoma blizu, ali je koncentracija popustila u finišu, kad smo primili odlučujući pogodak. Ostaje nam da se do kraja borimo za drugo mesto, ali smo realno sada prilično daleko od te pozicije. Svakako, uradićemo sve što je do nas u poslednjem kolu plej-ofa Super lige – kazao je Uroš Drezgić, jedan od najstandardnijih u timu Čukaričkog tokom čitave sezone.

Pre poslednjeg kola na Banovom brdu protiv ekipe Radnički 1923, Čukarički će se boriti za trofej, u finalu Kupa Srbije protiv Crvene zvezde, na stadionu „Rajko Mitić“ (četvrtak, 21 čas).

- Zasluženo smo se plasirali u finale. Igrali smo u sve četiri runde na gostujućem terenu, tako će biti i u završnoj borbi, verujem da se to ranije nikome nije dogodilo. Kup utakmice su one u kojima su iznenađenja uvek moguća, a mi smo u prve dve runde ovog takmičenja, protiv Zlatibora i Metalca, zadržali koncentraciju, maksimalno smo odradili posao. Potom, izdržali smo sve u dva dana polufinala protiv Vojvodine, i fizički i psihički je trebalo ostati jak. Poveli smo sa 2:0, a kad je meč prekinut zbog nevremena, morali smo sve od početka. Nije bilo lako, Vojvodina je izuzetno kvalitetna ekipa, ali smo, eto, do finala došli bez primljenog gola – napomenuo je Drezgić.

Čukarički ima trofej Kupa osvojen 2015. godine baš na stadionu na kojem će se u četvrtak ponovo boriti za pehar.

- Ove sezone smo igrali tri utakmice protiv Crvene zvezde, dve kao gosti. Sva tri puta smo poraženi, ali se Čukarički neće unapred predavati. Imamo priliku da odličnu sezonu učinimo još boljom, da ona zaista postane istorijska. Znamo da su igrači Crvene zvezde daleko iskusniji, da imaju igrače koji su osvajali titule i kupove ne samo u Srbiji, već i u inostranim klubovima. Kod nas nije takva situacija, ali smo svesni da je u jednoj utakmici sve moguće.

U meču protiv Crvene zvezde Čukarički neće moći da računa na igrače koji su na pozajmici upravo iz redova crveno-belih, Popovića, Pankova i Lučića.

- Imaćemo kadrovskih problema, jasno je da ćemo biti i bez Sisoka, koji će morati da odradi suspenziju zbog crvenog kartona. Ali, tokom sezone smo pokazali da imamo jaku klupu, da je svako od igrača spreman da pruži maksimum i da se podredi kolektivu. Tim je najbitniji, i tako će biti i protiv Crvene zvezde u finalu. Samo ako svako od nas pruži maksimum, možemo da se nadamo iznenađenju. Svakako očekujem veliku borbu, lepo popunjene tribine i zaista verujem da će finale Kupa biti praznik fudbala. Želja nam je da trofej donesemo na Banovo brdo – poručio je Drezgić.

