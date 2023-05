ANĆELOTI POZVAO NADLEŽNE DA PREUZMU DRASTIČNE MERE: Španija nije rasistička zemlja, Vinisijus je žrtva

Trener fudbalera Real Madrida Karlo Ančeloti pozvao je nadležne vlasti u Španiji da preduzmu "drastične mere" u borbi protiv rasizma na fudbalskim stadionima, dva dana nakon uvreda koje su u Valensiji upućene napadaču njegovog tima Vinisijusu Žunioru.

"To se događa Vinisijusu, ali i mnogim drugima. Govori im se kučkin sine, pederu, da ti umre otac ili majka... Ali to nije rat, to je sport! I tu imamo sjajnu priliku da stanemo na kraj svemu ovome", rekao je Ančeloti, uoči Realove utakmice protiv Rajo Valjekana u sredu (19.30).

Tokom utakmice 22-godišnji Brazilac pokušao je da ukaže sudiji na navijača Valensije koji ga je vređao, pa je utakmica bila na kratko prekinuta. Vinisijus je u sedmom minutu nadoknade dobio crveni karton, zbog čega će propustiti naredni meč.

Brazilski napadač je od 2018. godine i dolaska u Španiju meta rasističkih uvreda. Ranije danas u Španiji su uhapšene četiri osobe, koje se sumnjiče da su u januaru na mostu u Madridu obesile lutku sa njegovim likom.

Italijanski trener istakao je da je sada pravo vreme za preduzimanje novih sankcija.

"Sada je pravo vreme za preduzimanje drastičnih mera. Institucije sada imaju priliku da preduzmu drastične mere u vezi sa ovom važnom temom. Ovo može biti odlična prilika da se stvari brzo promene. Videćemo šta će se dogoditi. Ovde apelujem na Savez i na Primeru, na inteligenciju fudbalskih navijača i obrazovanje, pre svega", rekao je 63-godišnji trener.

foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njegovim rečima više nije dovoljno samo osuđivati incidente.

"Davno smo to počeli da radimo i ništa se nije promenilo. Nakon osuda moramo da delujemo. A do sada niko nije delovao", ocenio je on.

Trener španskog kluba posebno je kritikovao "zastareli" antirasistički protokol Primere.

"Protokol je trebalo primeniti dva sata pre početka (utakmice sa Valensijom) kad smo došli na stadion, jer su tu počele uvrede. Ako ga primenite u 70. minutu (kao sudija u nedelju) pogrešili ste. On je zastareo, da", rekao je Ančeloti.

Ančeloti je naveo da "Španija nije rasistička zemlja, ali da u njoj postoji rasizam kao i na drugim mestima, što mora prestati".

Italijanski trener dodao je da Vinisijus nije danas trenirao sa ekipom, zbog bolova u kolenu.

"Ako bude dobio dve utakmice suspenzije, daćemo mu nedelju dana odmora. Ako je u pitanju samo jedna utakmica, počeće sa treninzima sutra kako bi bio u Sevilji u subotu", istakao je Ančeloti.

Madridski tim posle poraza od Valensije (1:0) zauzima treće mesto sa bodom manje u odnosu na drugoplasiranog gradskog rivala (Atletiko). Do kraja Primere ostala su još tri kola.

