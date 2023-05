UŽIVO, VIDEO, FINALE KUPA: ZVEZDA - ČUKARIČKI (21.00), crveno-beli žele ISTORIJSKU duplu krunu, Brđani priželjkuju SENZACIJU!

CRVENA ZVEZDA - ČUKARIČKI

TOK MEČA:

SASTAVI:

Crvena zvezda:Borjan - Vigo, Eraković, Dragović, Azarov - Mijailović, Kanga - Bukari, Katai, Ivanić - Pešić Čukarički: Belić - Rogan, Drezgić, Kovačević, Tošić, Stevanović - Ivanović, Miladinović, Docić, Adžić - Badamosi Glavni sudija: Milan Mitić Pomoćnici: Čedomir Andrejić, Miloje Milićević Četvrti sudija: Andrija Stojanović VAR: Momčilo Marković, Miloš Karadžić

foto: Kurir

Fudbaleri Crvene zvezde i Čukaričkog sastaju se u finalu Kupa Srbije.

Zvezda šestostruki uzastopni šampion i branilac trofeja u Kupu ima priliku da ovom pobedom osvoji treću uzastopnu duplu krunu i tako uđe u istoriju srpskog fudbala jer to još uvek nikome nije pošlo za rukom.

Svestan je toga i trener crveno-belih Miloš Milojević.

- Imaćemo dobru utakmicu, pripremu za ono što Zvezdu očekuje na jesen. Kada je reč o Čukaričkom, očekujem mladu i poletnu ekipu, željnu dokazivanja i borbe za preostali trofej u sezoni, tako da, verujem da će moji igrači biti odgovorni i pred punom Marakanom osvojiti Kup Srbiije

foto: www.crvenazvezdafk.com

Iako je Zvezda ostvarila tri pobede protiv Čukaričkog ove sezone, Milojević smatra će finale Kupa Srbije biti drugačija utakmica od svih odigranih protiv "brđana" ove sezone.

- Kup je najmasovnije takmičenje gde i manji timovi iz nižih rangova vide svoju šansu i idu preko maksimalnih mogućnosti. Kad spustite gard i niste na maksimumu, to može da bude problem i zato pozivam na oprez i odgovornost. To je svakako naš deo posla da igrači budu maksimalni u četvrtak, ali neće biti lako, iako smo Čukarički tri puta pobedili ove sezone. Biće to drugačija utakmica, drugi vid takmičenja, finale je nešto sasvim drugo i to nema veze s prvenstvom, i oslabljeni jesu, ali je to ekipa koja godinama sistemski lansira mlade igrače, koji bez opterećenja i odgovornosti, rešavaju utakmice i mogu da ugroze protivnika. Tako da, te tri pobede moramo da shvatimo kao prošlost, ovo je nova utakmica gde je svaki pas bitan, gde se svaki duel računa.

Analizirao je Milojević ekipu Čukaričkog.

- Regulativa FSS i ljudi koji potpisuju ugovor, ne samo u Srbiji, već u svakoj zemlji je da pozajmljeni igrači, ili mogu, ili ne mogu da igraju protiv matičnog kluba. Nije to pitanje za mene, iako je dobro za nas što Popović, Pankov i Lučić neće igrati, a opet, ako već ne nastupaju za Zvezdu, ima logike da su na raspolaganju Čukaričkom. Svakako, to nije pitanje za mene. Čukarički je dobar tim, imaju Badamosija, Ivanovića, Ovusua, Tomovića, Docića iz prekida, tu je i Tošić i nije to samo skup igrača, već imaju kontinuitet. Sretao sam se u prošlosti s njima i sa stranim timovima, znam šta i koliko mogu i mislim da je ključ u tome da kontrolišemo utakmicu i onda su pojedinci manje važni. Kada mi imamo kontrolu, onda je sav kvalitet na našoj strani., objasnio je Milojević

foto: Starsport

Sa druge strane trener Čukaričkog Dušan Kerkez veruje u svoje izabranike

- Očekuje nas praznik fudbala, Zvezda je svakako favorit zbog svega što je uradila ove godine, osvojila titulu, ali to ne umanjuie naš uspeh i verujem da imamo šanse da osvojimo trofej. Sve utakmice smo do sada igrali u gostima, sve pobedili, bez primljenog gola. Sad nas čeka finale, jedna utakmica, autsajderi smo, ali sigurno ćemo biti bolji nego na prethodnim utakmicama. Daćeno sve od sebe, ovakve prilike se pružaju možda jednom u životu i da probamo da osvojimo trofej.

Utakmica se igra na stadionu " Rajko Mitić " sa početkom u 19 časova.

Kurir sport

Bonus video:

01:36 Sportsko društvo Crvena zvezda proslavilo 78 rođendan