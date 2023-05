IGOR DULJAJ PRED POSLEDNJI MEČ PARTIZANA: Nikoga ne raduje četvrto mesto u Super ligi

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da nikoga ne raduje što će ekipa takmičenje u Super ligi Srbije završiti na četvrtom mestu na tabeli.

"Ta četvrta pozicija nikoga ne raduje, nije prijatno. Od raspada Jugoslavije nismo bili na ovom mestu, izuzetno je teško i ne bežim od toga. Podigli smo nivo forme pred kraj prvesntva, nije na meni da kažem da li je igra bolja, to prepuštam ljudima koji gledaju Partizan. Činjenica je da smo i protiv mnogo jačih timova igrali mnogo dobar fudbal", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Partizana će sezonu završiti na četvrtom mestu na tabeli, a u poslednjem 37. kolu Super lige, u subotu od 19 časova na svom terenu igraju protiv Voždovca.

"Očekujem da izađemo motivisani, dres Partizana je izuzetno težak, bez obzira u kakvoj situaciji. Kultura Partizana nalaže da uvek idemo na pobedu, bez obzira da li smo u lakoj ili teškoj situaciji. Želimo da osvojimo tri boda, a važno je da to uradimo uz lepu i dobru igru", naveo je trener crno-belih.

Duljaj je rekao da je igrače posebno motivisalo to što su navijači Partizana na rukometnoj utakmici protiv Vojvodine, ali i putem društvenih mreža pozivali da se dođe u subotu u Humsku.

"Posle toga, verujte mi, na treningu je juče pucalo, bilo je intenzivno i agresivno, u pozitivnom smislu. Obično kada su poslednje utakmice i sve završeno, imate mnogo povređenih igrača, crvene kartone, neko ranije ode kući. Sada su svi tu, osim ranije povređenih, niko nije otišao i to me raduje i daje mi nadu da ko god bude izašao na sutrašnji meč, da će dati sve od sebe", naveo je on.

Govoreći o sastavu, trener je rekao da neće mnogo kombinovati i da će igrati fudbaleri koji su izneli najveći teret sezone. Sigurno neće biti u timu Svetozar Marković, a neizvestan je nastup Lazara Pavlovića i Ljubomira Fejse. Dodao je da, osim ako se nešto nepredviđeno ne dogodi na današnjem treningu, zna sastav koji će igrati protiv Voždovca.

Na pitanje o protivniku, Duljaj je rekao da je to najmlađi tim u ligi koji se ne plaši da igra otvoreno.

"Igraju od golmana, žele otvorenu igru, ne boje se čak i ako pogreše. Mislim da će biti odlična utakmica, žele da se nadigravaju, a osećam da će biti mnogo šansi", naveo je on.

U vezi budućnosti, Duljaj je rekao da će po završetku prvenstva razgovarati sa ljudima iz kluba i da mu je važan glas navijača i ljudi koji se razumeju u fudbal.

Upitan je i o kadetu Matiji Popoviću, koji dobro igra za reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj.

"To ime se duže pominje, nećemo unapred da ga hvalimo, neka nastavi sa dobrim igrama, u sigurnim je rukama. Partizan ima dobru omladinsku školu, poslednjih godina mnogo igrača izlazi", rekao je Duljaj.

On je čestitao omladinskom timu Partizana osvajanje titule, prve posle 13 godine i plasman u omladinsku Ligu šampiona i istakao dobru saradnju sa stručnim štabom te ekipe.

Duljaj je pozvao navijače da dođu u subotu u Humsku i rekao: "Partizan je samo jedan, niko nije iznad kluba".

