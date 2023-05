PLAKALI SMO SVI ZBOG SRBIJE, IGRAĆU U ZVEZDI MAKAR GODINU DANA: Emotivni intervju Lazara Samardžića, nove zvezde Orlova

Lazar Samardžić, jedan od najtalentovanijih fudbalera Evrope, debitovao je za Srbiju protiv Litvanije 24. marta ove godine, u kvalifikacijama za EP.

foto: FSS

Na teren stadion "Rajko Mitić" ušao je umesto svog uzora Dušana Tadića. Momak koji je pre 21 godine rođen u Berlinu i koji je prošao sve selekcije reprezentacije Nemačke nova je budućnost Srbije.

- Reprezentacija mi je bila san, od malena. Gledao sam utakmice, moje drugare, kao što je Marko Grujić. Sad sam ponosan, u reprezentaciji želim da uvek budem na maksimumu. Nemačka je dobra reprezentacija, igrao sam deset godina tamo i hvala Nemačkoj. Ja sam Srbin, prezivam se Samardžić. Kao zvezdaš, debitovao sam na Marakani, to je neverovatan osećaj. Cela porodica je plakala, mama, tata i devojka. I ona zna šta mi reprezentacija znači kao i mojoj porodici - rekao je Lazar Samardžić u emisiji "Na ivici terena" banjalučke ATV.

Otkrio je i kako je prihvaćen od strane saigrača u reprezentaciji.

- Dobio sam dosta poruka podrške. U reprezentaciji su me sjajno prihvatili. Morao sam da pevam. Treći dan sam imao nastup, čekao sam to, bio sam nervozan i posle sam se mogao opustiti. Jedan od uzora mi je Dušan Tadić. Poslao mi je dres i čestitku za 14. rođendan. Sada igramo zajedno, volim njega kao igrača, on je majstor pa i ja probam nešto da uzmem od njega.

foto: FSS

Ubeđen je mladi Srbin da će Orlovi igrati na Evropskom prvenstvu posle 24 godine.

- Imamo baš dobru ekipu, top. Mnogo momaka je u Italiji. Velika smo fudbalska nacija. Hoćemo da pišemo istoriju. Piksi je za nas igrače kao drug pa kao i otac. Možemo da pričamo s njim o svemu. Mi smo tamo kao porodica. Nadamo se Evropskom prvenstvu. Navijači to hoće da čuju.

Navijačku pripadnost nikada nije krio.

- Voleo bih da bar godinu dana odigram u dresu Crvene zvezde. Želja mi je da pred kraj karijere zaigram za Zvezdu.

foto: Printscreen/Instagram

Ove sezone Lazar je postigao pet, a namestio četiri gola. Pogađao je protiv Napolija, Rome, Verone, Sasuola i Kremonezea. Otkrio je jedan detalj, kako se pre nekoliko godina zahvalio na pozivu Barseloni.

- U kući mi je bio Patrik Klajvert, tada direktor u Barseloni. Želeo je da dođem. Tada sam imao 16-17 godina, bilo je prerano da idem. Bio sam još dete, pričao sam sa roditeljima, iako mi je Barsa san, i srce me vuklo, ali mislim da je bilo prerano - objasnio je Lazar Samardžić.

Kurir sport