STIGLO JE OBJAŠNJENJE! Novak je napisao MOĆNU poruku o KiM, a ovaj čovek je celom svetu objasnio zbog čega Srbin NIJE KAŽNJEN!

Srpski as Novak Đoković uspešno je preskočio i drugu prepreku na Rolan Garosu, pošto je sinoć u tri seta savladao Martona Fučoviča.

Sjajno igra srpski teniser za sada u Parizu, međutim, već nekoliko dana u prvi plan izbio je njegov gest koji je načinio nakon pobede u prvom kolu, kada je na kameri napisao: „Kosovo je srce Srbije, stop nasilju.“

Njegova moćna poruka izazvala je brojne reakcije širom sveta, a bilo je i onih koji su čak tražili da se Novak Đoković zbog toga kazni.

Sada je predsednik teniskog Saveza Francuske Žil Moreton na televiziji „Telematin“ objasnio zašto srpski teniser nije kažnjen.

„Igrači na konferencijama za medije imaju pravo da istaknu mišljenje o bilo kakvoj temi, ali se nadamo da na terenu neće da koriste tu poziciju da pošalju neku političku poruku. U slučaju Đokovića to se u nekoj meri dogodilo, ali on nije kažnjen jer je to uradio pod naletom emocija, to je stvar koja se tiče lično njega i njegove porodice i zbog toga ne želimo da kažnjavamo“, rekao je Moreton.

Upitan je Moreton da li je Novakova poruka neprihvatljiva.

„Rolan Garos želi da zadrži svoj neutralni stav po tom pitanju i ne želi da se upliće u to“, dodao je prvi čovek teniskog Saveza Francuske.

"Il n'y a pas de sanction pour l'instant car on sait qu'il est dans l'émotion mais cela ne doit pas se reproduire sur le terrain" 🎾▶️ @GillesMoretton, président @FFTennis, met les choses au clair après le message politique de Novak Djokovic à #RolandGarros2023. #08h15 pic.twitter.com/6YFOi4soFr — Telematin (@telematin) May 31, 2023

Kurir sport