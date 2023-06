EVO JA VAM SE KUNEM, ZADNJA OPOMENA! Radnički u nedelju igra MEČ SEZONE, a fudbaleri zbog JEZIVIH pretnji strahuju za život! VIDEO

Niški Radnički iza sebe ima katastrofalnu sezonu, navijači su odavno izgubili strpljenje, a problemi na "Čairu" ređaju se kao na traci.

Pred Radničkim je veoma težak zadatak, a to je da obezbede ostanak u elitnom rangu srpskog fudbala. To sa ove distance deluje kao nemoguća misija, s ozbzirom da je klub iz Niša u prvom meču baraža izgubio od Inđije rezultatom 1:3.

Da stvar bude gora po Radnički, klub je ostao i bez trenera, pa na "popravnom ispitu" Dragan Šarac neće sedeti na klupi Nišlija.

- Sramota je kako smo izgubili utakmicu. Čestitam protivniku - kratkorečiv je bio Dragan Šarac nakon debakla u Inđiji.

Navijači već duže vreme žestoko zameraju svojim igračima zbog katastrofalnih partija, tolerancija više ne postoji, a nakon meča protiv Kolubare u poslednjem kolu plej-aut faze Superlige Srbije, na stadionu u Lazarevcu viđene su mučne scene koje su potresle Srbije.

Naime, navijači su postrojili fudbalere ispod tribine, a u prvi plan je izbio jedan od njih, koji je na račun fudbalera uputio jezive pretnje.

- Kako vas nije sramota, bre, neću da ćutim. Zadnja opomena, evo ja vam se kunem, zadnja opomena! Svima do jednog! Sledeći put ću da vas bijem! Sve ću da vas bijem! Verujte mi to - rekao je on okupljenim igračima ispred tribine.

Podsetimo, revanš meč baraža za Superligu, na programu je u nedelju od 18 sati i 30 minuta na stadionu "Čair" u Nišu.

Kurir sport