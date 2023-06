HRVATSKA ŽELI PRVI TROFEJ U ISTORIJI! Dalić: Bilo bi lepo osvojiti Ligu nacija

Selektor hrvatske fudbalske reprezentacije Zlatko Dalić izjavio je u Rijeci da bi bilo lepo da njegova selekcija osvoji Ligu nacija, objavio je HNS, a prenela Hina.

Hrvatska 14. juna igra protiv Holandije u polufinalu Lige nacija u Roterdamu, a finale i utakmica za treće mesto igraju se 18. juna. U drugom polufinalu igraju Italija i Španija 15. juna.

Selektor hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić objavio je u Rijeci konačni spisak igrača za završni turnir Lige nacija, a među 23 prijavljena igrača nema mladoga Diona Drene Belje.

Dalić je morao do ponoći da objavi sastav bez jednoga od ranije pozvanog igrača, a odlučio se za napadača Augzburga Belju, koji će tako biti dostupan za završnicu EURA igrača do 21 godine.

"Pozvali smo Belju jer želimo da oseti A reprezentaciju, jer računamo na njega u budućnosti, ali 12. juna kada idemo u Holandiju on će se pridružiti mladoj reprezentaciji", rekao je Dalić na konferenciji za novinare.

Vatrene 14. juna očekuje polufinalni duel sa domaćinom Holandijom.

"Sam plasman na fajnal-for je nešto fantastično. Pred nama je polufinale i najteži mogući protivnik, igramo protiv domaćina koji želi da se vrati u vrh evropskog i svetskog fudbala. Holandija će imati veliku podršku navijača, ali verujem da će i naši navijači nama biti ogromna podrška i da ćemo se osećati kao da igramo kući. Većina igrača se okupila, očekujemo da nam se u iduća dva dana priključe i ostali, 8. juna bi trebalo da budemo kompletni", izjavio je Dalić.

Holandija u utakmicu ulazi veoma motivisana, baš kao i Hrvatska.

"Holanđane će voditi novi selektor, reč je o ekipi koja je duplo skuplja od Hrvatske koja ima kvalitet i širok izbor igrača, pogotovo u defanzivnom delu. Biće borba, ne predajemo se, Holandija je protivnik koji iziskuje maksimalno uvažavanje, ali nemamo potrebe da se bojimo", dodao je on.

Bez obzira na to što su Vatreni lišeni imperativa, svi se nadaju osvajanju trofeja.

"Bilo bi zaista lepo osvojiti prvi trofej u hrvatskoj istoriji, iako je i plasman među četiri najbolje evropske ekipe velik uspeh. Dobro smo igrali u grupnoj fazi, ali osvajanje trofeja ne možemo postaviti kao imperativ jer igramo sa protivnicima velikog kvaliteta. Želimo osvojiti naslov, ali i medalja bi bila velika stvar", rekao je selektor.

Reprezentacije će 9. juna biti na audijenciji kod pape Franje u Vatikanu.

"Idemo kod pape, to je velika stvar i nešto što se prvi put dogodilo u istoriji hrvatske reprezentacije. Dosta se na tome radilo i velika zahvalnost nadbiskupu Kutleši koji je puno pomogao oko toga. To je za nas velika stvar, ne idemo u Vatikan nešto moliti, nego samo zahvaliti za sve ono što smo napravili u proteklih pet godina. To je bila naša želja, imali smo poziv posle finala Svetskog prvenstva u Rusiji da odemo kod Svetog oca, tad se nije ostvarilo i od tada smo tražili pogodan datum", izjavio je Dalić.

