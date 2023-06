DALIĆ PRED VELIKI OKRŠAJ SA HOLANDIJOM: Momci su radili kao da je početak, a ne kraj sezone

Selektor hrvatske fudbalske reprezentacije Zlatko Dalić je na poslednjoj novinarskoj konferenciji uoči polufinala Lige nacija poručio kako su "Vatreni" stigli u Holandiju po medalju.

"Bez obzira kako se završi ovaj turnir, osam, devet dana smo radili sjajno, sa puno energije i motiva, kao da je početak sezone, a ne kraj," rekao je Dalić, a prenela HINA.

"Došli smo na završni turnir i želimo da uživamo. Plasman među četiri reprezentacije je veliki rezultat, ali to naravno želimo da poboljšamo sa medaljom. Neće biti lako, očekuje nas domaćin koji je bio vrh svetskog fudbala i sada se vraća na stare pozicije," dodao je nastavivši:

"Mi smo došli da osvojimo medalju, napravimo što bolji rezultat. Želimo da ispišemo istoriju, spremni smo za velike stvari, daćemo sve od sebe," naglasio je on.

Dalić naravno, nije želeo da govori o sastavu Hrvatske koji će sutra istrčati na stadion holandskog prvaka Fejenorda, ali mu je zasmetalo što mediji stalno pišu o tome.

"Vi ste ih iznenadili, ne ja. Vraćam se na istu temu, objavljuju se sastavi, ali to je vaš posao. Telefoni rade, zove se i pita se, to je vaše. Hvala vam na tome", rekao je Dalić.

On je otkrio da će Marcelo Brozović biti u sastavu i kako je spreman premda je u subotu igrao finale Lige šampiona.

"Svi smo navijali za Broza, znate kakav je, spreman je i motivisan. On nikada nije bio upitan. Igrao je sjajno u finalu, očekujem da će to ponoviti i sutra", reka je on.

Dalić je poručio kako je ekipa motivisana i spremna.

"Liga nacija nam u prve dve sezone nije legla, imali smo dosta poraza, teških iskustava. Sada smo napravili sjajan rezultat i ovde smo sa velikim ambicija kao i ostale reprezentacije. Biće dosta naših navijača, želimo ispistati istoriju. Nema razloga za kalkukcije, idemo maksimalno pokušati napraviti dobar rezultat," poručio je hrvatski strateg.

