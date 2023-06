ŽENE ZOVU ORLOVE "AJDE ZAVRŠAVAJTE TO I DOLAZITE NA EGZOTIČNE DESTINACIJE" Evo šta je sve Rade Bogdanović rekao posle meča Srbije

Komentari Radete Bogdanovića posle mečeva reprezentacije Srbije često su u žiži javnosti. Isto je i posle meča Orlova i selekcije Bugarske.

Za početak "na meniju" su mu bili izabranici Mladena Krstajića:

- Međutim moram malo da se izvinim gledaocima, rekao sam da Bugari pojma nemaju kao reprezentacija, a da budem malo još brutalniji oni stvarno pojma nemaju! Poslednjih pet minuta, iako stvarno treba biti korektan prema svima ovo stvarno nije neki reprezentativni nivo da čovek bilo šta da priča, da pravi bilo kakvo poređenje - opleo je po Bugarima Bogdanović u studiju RTS posle utakmice.

Imao je razumevanja Rade za momenat u kome se nalazi, pre svega, selekcija Srbije:

- Pred utakmicu smo stvarno rekli da je ovo utakmica koja dolazi u najgorem mogućem momentu. Duga sezona, poslednja utakmica, žene već na egzotičnim destinacijama, devojke na egzotičnim destinacijama, zovu, pitaju: 'Kad ćeš da dođeš, hajde završavajte'... Nisu koncentrisani bili i to se sad videlo. A imaju kvalitet, nije da nemamo. Mi imamo kvalitetne igrače. To je prosto, da smo koncentrisani bili ne bismo primili gol u 47. minutu. Ekipe koje primaju gol u prvim i poslednjim minutima, to je dekoncentracija.

Kurir sport