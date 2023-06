TRENER ARSENALA NEMA DILEMU: Moramo da pojačamo ekipu ako želimo titulu u Premijer ligi

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta rekao je danas da klub u letnjem prelaznom roku mora da pojača ekipu ako želi da osvoji šampionsku titulu u Premijer ligi.

"Sledeća sezona će biti najteža u istoriji Premijer lige. Zbog čega? Već je takva bila prošla sezona. U Engleskoj sam 22 godine i nikada nisam video takav takmičarski nivo. Toliko kvaliteta, organizacije, toliko sredstava, toliko dobrih trenera. Takav je nivo, a ako želite da osvojite Premijer ligu morate da budete najbolji. Zbog toga morate da se pojačate", rekao je Arteta, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).al je većim delom tek završene sezone bio na prvom mestu na tabeli, ali je u završnici posustao i titulu je odbranio Mančester siti.

Arsenal je osvajanjem drugog mesta izborio plasman u Ligu šampiona.

"I danas me mnogo boli to što nismo osvojili Premijer ligu posle 10 meseci borbe sa Sitijem. Imali smo tri ili četiri povrede važnih igrača i od tada, sve se zakomplikovalo. Kada smo imali ceo tim, bili smo konstantni. Čim su se pojavili problemi, to nije bilo dovoljno", naveo je trener londonske ekipe.

Spekuliše se da je Arsenal blizu dovođenja kapitena Vest Hema Deklana Rajsa i napadača Čelsija Kaja Haverca.

"Naš protivnik (Siti) ima najbolji tim na svetu, najbolju ekipu na svetu, najboljeg trenera na svetu. Nismo imali izbora nego da to prihvatimo i da pružimo ruku šampionu", dodao je Arteta.

