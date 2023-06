KURIR PROSLAVLJA SVOJ 20. ROĐENDAN: Veliki broj ličnosti iz sveta sporta čestitao nam je VREDAN JUBILEJ!

Kurir danas proslavlja 20 godina postojanja. Naša kompanija apsolutni je lider na medijskom nebu Srbije.

foto: Promo

Prvi broj štampanog izdanja Kurira izašao je 6. maja 2003. godine. Danas smo moćna kompanija sa portalom koji je najčitaniji u Srbiji i televizijom koja krupnim koracima i originalnim sadržajem korača ka vrhu.

Veliki broj moćnih ličnosti iz sveta sporta čestitao je jubilej Kuriru.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Dragan Džajić, predsednik FS Srbije.

- Neka vam ovaj poseban dan bude ispunjen srećom i željom da nastavite dalje stazom uspeha. Čestitam rođendan Kuriru! Čitam vas svaki dan, evo već punih 20 godina. I to od prve, do poslednje strane, od politike, preko društva, do kulture i sporta. Nastavite kao i do sada. Hrabro i jako!

foto: www.crvenazvezdafk.com

Zvezdan Terzić, generalni direktor FK Crvena zvezda.

- Čestitam Kuriru sjajan jubilej - 20. rođendan. Godine postojanja i turbulentna vremena kroz koja ste uspešno prolazili dovoljno govore o vašem kvalitetu. Želim vam još mnogo jubileja i da nastavite da budete primer etičkog, časnog i poštenog novinarstva. Srećan rođendan!

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Miloš Vazura, generalni direktor FK Partizan.

- Svaki jubilej je poseban, a proslaviti 20 godina postojanja i biti u samom vrhu čitalačke publike je odraz rada, discipline i ekskluziviteta. Sa željom da proslavite još mnoge jubileje, gde će Partizan biti na naslovnim stranam kroz sportske uspehe.

foto: Nemanja Nikolić

Ivica Kralj, sportski direktor FK Partizan.

- Kao nekada profesionalni sportista, a danas sportski direktor kluba, znam koliko je važno imati dobre, tačne i ekskluzivne informacije. Sa željom da zajedno slavimo još mnogo sportskih uspeha i jubileja, želim vam srećnih 20 godina postojanja.

foto: Aleksandar Cile Jovanović

Radmilo Armenulić, teniski trener i bivši selektor Dejvis kup reprezentacije.

- Blago vama, Kurir je uvek sa nama! Kurir čitam redovno, već pune dve decenije, čitaću ga i dalje. Vrlo je zanimljiv, tekstovi su kvalitetni i ekskluzivni. Čestitam vam i nadam se da ćete i dalje da budete tako uspešni.

Kurir sport