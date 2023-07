HRVATI BI DA SRBIMA OTMU NAPADAČA PETRA RATKOVA: Direktor reprezentacije ima odgovor za njih, ali i celokupnu NACIJU

Fudbalska reprezentacija Srbije u skladu sa očekivanjima okončala je prvi deo kvalifikacija za EP sledeće godine u Nemačkoj.

Neigranjem trojice napadača zbog povreda Aleksandra Mitrovića, Dušana Vlahovića i Luke Jovića pojavio se veliki problem.

foto: ANP / Alamy / Alamy / Profimedia

Petar Ratkov, napadač mlade srpske reprezentacije, igrama u dresu TSC pokazao je kvalitet, a onda i transferom vrednim 4.500.000 evra u Salcburg. Iz Hrvatske su došle informacije da tamošnji fudbalski savez prati igre momka rođenog u Beogradu, pošto preko majke ima hrvatski pasoš.

foto: Nemanja Nikolić

Mladi napadač nikada nije pričao o tome da li uopšte razmišlja o Hrvatima, mada su mediji iz Zagreba praktično složili priču da je stvar gotova i da će Ratkov zaigrati za njih.

- Petar Ratkov je mlad i kvalitetan fudbaler na koga Srbija ozbiljno računa. Pokazali smo to time što je selektiran od strane Saveza i što je prošao sve omladinske selekcije. Trenutno je prvi napadač mlade srpske reprezentacije. Naš stav je jasan, hoćemo sve ono najbolje u timu Srbije. Što veći roster. Sigurno je da će Ratkov dobiti poziv za A tim Srbije ako se ukaže prilika - priča za Kurir Stevan Stojanović, sportski direktor reprezentacije Srbije i nastavlja:

foto: Starsport/Srđan Stevanović

- Gledamo i znamo šta Hrvati rade. Svako ima pravo da gleda ono najbolje za sebe. U celoj toj priči sve najviše zavisi od samog igrača. Gde on hoće da igra i šta on želi. Za Ratkova mogu reći sledeće. Dečko se afrimisao u Srbiji, stalan je reprezentativac naše zemlje. Pred njim je lepa karijera u A timu Srbije.

Opšti utisak je da Srbija nije odigrala na svom nivou protiv Bugarske i da se srećnim golom izvukla u Razgradu. Tako sada Orlovi u kvalifikacionoj grupi dele prvo mesto sa selekcijom Mađarske, jer oba tima ima po sedam bodova.

- Izjednačili smo u 96. minutu, što ne daje pravu sliku. Gledao sam utakmicu dan posle, nije to bilo toliko loše kako je rezultat pokazivao. Parametri kažu da smo imali više od 60 odsto poseda lopte, sedam kornera, oni nijedan, mi preko 600 pasova, oni jedva 200... Imali smo meč pod kontrolom, ali je utisak pokvaren primljenim golom i nekim tehničkim greškama. Igrači su došli ispijeni posle naporne sezone, upozoravali smo selektor i ja na sve. Oni jesu želeli, ali ih noge nisu slušale... Plus, nismo imali tri prva špica. Da ne kukamo. Pokazalo se to i kod drugih reprezentacija, bilo je čudnih rezultata, poraz Poljaka od Moldavije, Portugal je jedva dobio Island. Ne pravdam se, samo konstatujem.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Mladen Krstajić radi pod ogromnim pritiskom u Bugarskom. Svedoci toga bili su i ljudi iz našeg Saveza.

- U sjajnim smo odnosima sa Krstajićem, lepo smo primljeni od strane Bugarskog saveza. Krstajića kritikuju bez razloga, najviše njihovi treneri i stari igrači koji su nezadovoljni što im stranac vodi reprezentaciju. Napravio je Krstajić odličnu selekciju od mladih fudbalera koje Bugarska ima. Nije mu lako, pod stalnim je pritiskom. Berbatov ga najviše kritikuje, ali to je stvar njihovog Saveza. Treba da ga zaštite - jasan je Stevan Stojanović.

Kurir sport/A. Radonić