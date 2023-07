CRVENA ZVEZDA JE REALNOST NA FUDBALSKOJ MAPI EVROPE: Prihodujemo 50 miliona evra godišnje, TV prava su problem, tvrdi Terzić

Danas je u Medija centru stadiona Rajko Mitić održana redovna peta sednica Skupštine FK Crvena zvezda, a tim povodom govorio je generalni direktor Zvezdan Terzić, čije vam obraćanje prenosimo u celosti.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Poštovani članovi Skupštine, Dragi prijatelji,

Dozvolite mi pre svega da vas pozdravim i da vam poželim uspešan rad na današnjoj sednici. Sa posebnim zadovoljstvom mogu da kažem da smo ponovili ispunjenje osnovnih strateških ciljeva postavljenih od strane Skupštine kluba prema sledećem:

Prvi cilj – apsolutna rezultatska dominacija u Srbiji i relevantnost u Evropi.

Drugi cilj – finansijska stabilnost i rast.

Treći cilj – ulaganje u savremenu infrastrukturu.

Četvrti cilj – talenti naše Omladinske škole

U Zvezdi nema vremena za odmor. Svesni smo velikih očekivanja. Gladni smo uspeha, gladni smo da budemo još bolji i da svakoga dana rastemo i unapređujemo klub.

1. Kontinuitet Crvene zvezde u vrhunskim sportskim rezultatima, koji su osnovni cilj kluba, je prvo i osnovno merilo našeg rada i ispunjenja postavljenih ciljeva. Po prvi put u istoriji kluba osvojili smo tri duple krune kao i šest titula u nizu. Sedma grupna faza UEFA takmičenja u nizu od čega tri grupne faze Lige šampiona su potvrda naše snage u Evropi. Ovakvi sportski rezultati su i generator velikih prihoda koji nam pre svega omogućavaju finansijsku stabilnost.

Generisan koeficijent nam je omogućio direktan plasman u grupnu fazu Lige šampiona. To je rezultat našeg rada u proteklih devet godina. U tih devet godina osvojili smo sedam šampionskih titula i plasirali se sedam puta u grupnu fazu UEFA takmičenja.

Po prvi put u istoriji naš klub se nalazi u trećem šeširu za Ligu šampiona. Crvena zvezda je danas ponovo jako važna u Evropi. Naš stadion Rajko Mitić je realnost na fudbalskoj mapi Evrope. Crvena zvezda je danas tim od koga će se prilikom žreba u Evropi plašiti drugi timovi.

Apsolutna dominacija u Srbiji je naša obaveza, pobednički niz u kome se nalazimo neće moći niko da zaustavi. Svedoci ste stvaranja jedne nove jake Crvene zvezde kakvu nismo imali u novijoj istoriji našeg kluba.

Crvena zvezda je danas 42. klub Evrope na UEFA rang listi, a želim da ponovim da se ne zaboravi da je 2014. klub bio na 210. mestu u Evropi. U Ligi šampiona se nalazimo među najbolja 24 kluba Starog kontinenta.

Crvena zvezda će nastaviti sa uspesima. Na samom početku priprema ove godine imamo već skoro kompletno formiran tim za narednu sezonu. Odluka da se proširi skauting služba kluba, više uloži u istu i angažuje Marko Marin kao tehnički direktor kluba, već se isplaćuje. Prema našoj strategiji sve više balansiramo strukturu tima sa našim mladim igračima.

Doveli smo trenera koji je mlad, gladan novih uspeha, ali već vrlo iskusan, sa rezultatima iza sebe koji zaslužuju poštovanje. Verujemo da će uspeti da odgovori svim našim zahtevima, a to su osvajanje šampionske titule i još bolji rezultati u Evropi.

Izvršili smo za naše prilike velike investicije u tim, dok su iste za evropske standarde skromne, ali mi smo finansijski autsajder naviknut da se moramo boriti protiv daleko bogatijih klubova.

Zvezda bez obzira na svoju finansijsku osnovu mora juriti prolaz kroz Ligu šampiona protiv mnogo bogatijih od sebe i time dokazati da znamo bolje od drugih da upravljamo klubom.

2. Po pitanju finansijske stabilnosti i rasta bitno je istaći da UEFA licencu dobijamo kao potvrdu dobrog poslovanja paralelno sa tromesečnim UEFA monitoringom. Klub je finansijski stabilan uz konstantan rast i razvoj koji zahteva velika ulaganja pre svega u tim. Ponosni smo na činjenicu da smo izmirili sve poreske obaveze prema državi u celosti, u iznosu većem od 13 miliona evra.

Takođe ponosni smo na sledeće ostvarene rezultate:

▪ U prethodnih devet godina generisali smo klubu prihode od preko 300 miliona evra od čega oko 85% iz inostranstva pre svega od prihoda od UEFA i prihoda od transfera.

▪ U tom periodu klub je državi platio oko 33 miliona evra poreza.

Paralelno, finansijski doprinos ostalim srpskim fudbalskim klubovima iznosi preko 30 miliona evra.

Kad sam došao, Zvezda je bila sposobna da prihoduje 10 miliona evra, dok trenutno klub prihoduje preko 50 miliona evra godišnje.

Ove godine očekujemo prihod od preko 50 miliona evra, ali ponovo pre svega kao rezultat prihoda od UEFA i manjim delom od prodaje igrača.

Nasuprot tome osnovu naših prihoda treba da čine komercijalni prihodi – ulaznice, TV prava i sponzori.

Crvena zvezda ima prihod od TV prava u simboličnom iznosu koji je godinama bio ispod 1% u strukturi prihoda, a sada je manje od 2%. Dok se god to ne ispravi imaćemo problem sa stabilnim finansiranjem kluba.

Takođe sponzorstva su svega 15% prihoda našeg kluba. Crvena zvezda nema značajnije stabilne izvore prihoda.

Uvereni smo da smo sve naše sponzorske partnere više nego dostojno predstavljali širom Evrope i da smo itekako opravdali svaki njihov uloženi evro. Nadamo se da smo zaslužili njihovo poverenje i za povećanje ugovora u budućnosti.

Ulaznice i ostali prihodi na dan utakmice čine značajan procenat prihoda klubova u Evropi. Mi izuzev UEFA utakmica imamo jako mali prihod. Takođe i kada su velike utakmice mi nažalost imamo niske cene jer Zvezda ima socijalnu odgovornost prema našem narodu.

Dakle, preostaju nam dva alternativna izvora prihoda koji su nesigurni izvori i zavise od mnogih činioca. To su prihodi od transfera i prihodi od UEFA bonusa.

Imamo interesovanje za više naših igrača, ali nećemo nikoga prodati ispod cene za koju smatramo da je fer i tržišna.

Danas je počeo prelazni rok u Evropi i trajaće do 1. septembra. Sigurno će biti izlaznih transfera u iznosu od oko 12 miliona evra koliko je i predviđeno finansijskim planom.

Prihodi od transfera su bili niski u prethodnom periodu i ispod zacrtanih planova jer je zbog korone transfer tržište potpuno stalo u jednom periodu, ali i iz razloga što smo nekad odbijali ponude jer nismo hteli da prodajemo najbolje igrače da bi sačuvali tim.

Prodajom najboljih igrača jedemo sopstvenu supstancu i iz sezone u sezonu bi imali sve slabiji tim, a na taj način i slabije rezultate. Prihodi od UEFA bonusa direktno zavise od ostvarenih rezultata, a rezultati zavise od igračkog kvaliteta koji imamo.

Crvenoj zvezdi da bi bila dominantna u Srbiji i delimično konkurentna u Evropi potrebno je 50 miliona evra.

Imamo osnov za finansijski dugoročnu održivost, ali moramo da nastavimo sa razvojnom strategijom, a to je da svake godine klub raste i postaje konkurentniji evropskim timovima. Posebno jer je planirana reforma UEFA takmičenja od sledeće sezone. Planirano je povećanje prihoda od oko 40% i mi to moramo iskoristiti, nadam se i sledeće sezone kroz Ligu šampiona. Sledeće sezone imamo kvalifikacije za Ligu šampiona, samo u plej-ofu i to kao nosioci.

Takođe od izuzetne važnosti je da rešimo urbanistička i imovinska pitanja na lokaciji i da time dođemo do kapitala. Planiramo takođe da uz nove kadrove, ulaganja u tehnološki razvoj i strateško repozicioniranje brenda u naredne tri godine povećamo komercijalne prihode.

Kada je reč o obavezama moram da istaknem da mi nemamo dug koji opterećuje funkcionisanje kluba. Dug na današnji dan 1. jula iznosi 38 miliona evra. Dok god su neto novčane obaveze manje od godišnjeg prihoda, to se smatra prihvatljivim i održivim. A naš dug je mnogo manji od našeg godisnjeg prihoda. U ovom trenutku nam je prioritet pravljenje tima koji može da pravi sportske rezultate i nove prihode. A dug uvek držimo pod kontrolom.

3. Crvena zvezda danas i bez rešenog strateškog pitanja lokacije ima savremenu infrastrukturu zahvaljujući velikim ulaganjima svake godine. Uložili smo preko 10 miliona evra iz tekućeg poslovanja i podigli uslove za rad naših igrača i zaposlenih, kao i komfor naših navijača. Danas je kao što vidite naš stadion i trening centar jedno veliko gradilište. I dalje radimo da dodatno osavremenimo infrastrukturu.

Kao što smo vas informisali na prethodnoj skupštini strateško pitanje lokacije je nešto na čemu klub paralelno radi, a u čiji rad je aktivno uključen skupštinski odbor za infrastrukturu. Kao što smo već napomenuli konačnu odluku na tu temu koja uključuje i stadion doneće ova Skupština kao najviši organ kluba.

Da bi se izneo konkretan predlog potrebne su detaljne analize i dalje razgovori sa svim relevantnim strukturama, a pre svega sa navijačima, stručnim službama, urbanistima, arhitektama, potencijalnim finansijerima.

Ponoviću da stadion sigurno ostaje na istoj adresi, Ljutice Bogdana 1a. Ostavljamo takođe mogućnost i da se rekonstruiše postojeći stadion.

4. Rekao sam i na prošloj Skupštini, i ponoviću danas, Omladinska škola dobro radi, ali uvek može još bolje. Moramo ubrzati proces formiranja naših igrača. Naši talenti moraju postajati igrači i imati veću vrednost na tržištu. Moramo kvalitetnije raditi sa igračima i više pažnje posvećivati i u delu van njihovog samog trenažnog procesa. Iz tog razloga je i doneta odluka o određenim organizacionim i kadrovskim izmenama u OŠ. Doneta je odluka o formiranju elitne grupe igrača kojima će se posvetiti posebna pažnja i za koje će se oformiti internat u okvirnu našeg trening centra koristeći hotelski objekat koji je do sada bio u funkciji prvog tima.

Ispravljanjem uočenih grešaka moramo povećati tržišnu vrednost naše ekipe i maksimizirati prihode od transfera. Naša OŠ je puna najvećih talenata Srbije i verujem da ćemo u narednom periodu materijalzovati ulaganja u sistem OŠ i našeg B tima.

Na kraju bih želeo da se zahvalim svim sponzorima našeg kluba, a pre svega kompanijama Gazprom, Telekom i Mozzart.

Mi smo šampioni, mi smo veliki evropski klub, i moramo učiniti sve da to budemo i u budućnosti uz dalju stabilnosti i konstantan rast.

Kurir sport