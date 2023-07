PREŠAO PUT OD ŠTOPERA DO CENTRALNOG NAPADAČA! Brđani na Bledu predstavili novo pojačanje: Sada je na meni da dam sve od sebe!

Čukarički je na početak priprema stigao sa dvojicom klasičnih napadača, Muhamedom Badamosijem i Mihajlom Spasojevićem, a na Bledu im se pridružio Hoze Mario Gomes.

Momak čiji je nadimak Ze Mario rodom je iz Gvineje Bisao, a prethodne dve godine igrao je u portugalskom timu Amora.

Skaut tima sa Banovog brda preneo je pozitivne utiske o ovom momku tokom boravka u Portugalu, a u klubu su potom odlučili da napadač rođen 20. januara 2004. godine pojača konkurenciju. Ze Mario je doputovao u subotu, gledao je prijateljski meč Brđana u pobedi protiv Makedonije Đorče Petrov (4:0), a u nedelju je odradio i prvi trening sa ekipom.

- Prvi klub u Evropi mi je Amora iz Portugala. Prošle sezone sam igrao gotovo sve mečeve, a to me je preporučilo drugim klubovima, stigao je i poziv Čukaričkog. Bio sam srećan zbog toga, a prvi utisci su zaista sjajni, primili su me kao da je ovo moja kuća. Na meni je da dam sve od sebe, da se dokažem i pomognem ekipi u narednom periodu – kazao je prilikom zvaničnog predstavljanja Ze Mario.

Momak iz Gvineje Bisao napomenuo je da je došao spreman u Sloveniju.

- Po završetku sezone sam odmarao dve nedelje, a potom sam naredne dve nedelje trenirao, najviše u teretani, dolazim spreman za napore koji me očekuju na pripremama.

Priznao je Ze Mario da ne zna mnogo o srpskom fudbalu.

- Iskreno, nisam znao mnogo, ali kad je stigla ponuda, počeo sam da se raspitujem i da pratim. Uskoro ću se na licu mesta upoznati sa svim detaljima.

Dvojica igrača u Čukaričkom su tokom karijera nastupala u Portugalu, Nemanja Ćalasan je nosio dresove Čavesa i Leikšoša, dok je Luka Stojanović igrao za Sporting.

- To mi mnogo znači, najviše zbog komunikacije. Ali, moram da napomenem da i svi ostali igrači imaju sjajan odnos prema meni, odlično sam prihvaćen. Potrudiću se da što pre naučim i srpski i engleski. Pomalo razumem i Badamosija, Sisoka i Endijaea, biće vremenom sve lakše.

Ze Mario je istakao i da mu pozicija napadača nije bila prva tokom karijere.

- Pre dolaska u Portugal igrao sam i na mestu štopera, i defanzivnog veznog. Potom sam prešao na mesto centralnog napadača, i ta pozicija mi najviše odgovara, tu se najbolje osećam.

Na pitanje ko mu je fudbalski idol, Ze Mario je imao spreman odgovor.

- Viktor Osimen iz Napolija. Naravno, i Ronaldo.

Kurir sport