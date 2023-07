Horhe Mas, vlasnik MLS kluba Inter iz Majamija, objavio je platu Lionela Mesija.

Mesi je nedavno potpisao za klub sa Floride, koji je u vlasništvu grupe investitora predvođenih Dejvidom Bekamom.

Mas je u intervjuu za El Pais rekao da će Argentinac dobijati između 50 i 60 miliona dolara godišnje.

No, to nije sve, pošto je u sklopu ovog transfera uključena i saradnja sa nekoliko velikih brendova koji sežu izvan fudbala. To će Argentincu doneti još dosta para.

Kurir sport