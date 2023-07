ISEKAO ME JE KOPAČKOM PO LICU, BIO SAM KRVAV, SAIGRAČI KAŽU DA JE BILO STRAŠNO: Srđan Plavšić otkriva kako je operisan na terenu!

Srđan Plavšić, fudbaler češke Slavije, doživeo je tešku povredu glave tokom priprema u Austriji protiv ekipe Podbrezove.

foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Krvavog lica iznet je sa terena, a lekari su morali da mu ukažu prvu pomoć na terenu, gde su morali da mu ušiju ranu.

foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Kurir je stupio u kontakt sa Srđanom Plavšićem, međutim zbog povrede on nije mogao da govori, pa nam je porukom saopštio:

- Ne mogu baš mnogo da otvaram usta. Od bolova... Hajde, pišem ti sve šta treba.

foto: Privatna arhiva

Srđan Plavšić opravdao je nadimak Atomski mrav koji je dobio od autora ovog teksta i pokojnog novinara Miće Pašića, dok je igrao u Crvenoj zvezdi. Bio je i ostao beskompromisan borac, hrabar i neustrašiv.

- Do povrede je došlo tako što sam pokušao da zaustavim kontru i opasan napad protivnika. Uspeo sam da izbijem loptu igraču, ali onda pomalo i nesrećan trenutak. Padali smo obojica i u tom padu, ja sam glavom pao direktno na njegovu kopačku. Kada je podigao nogu direktno me je isekao... Povreda nije toliko strašna, kako je moglo da bude - rekao je za Kurir Srđan Plavšić i dodao:

- Bio sam u bolnici, prošao sve preglede glave. Na svu sreću nisam morao na operaciju. Doktor mi je rekao da ću morati da nosim konce od šest do osam dana. Tek nakon toga ću moći da se vratim na teren. Posle svih pregleda uveče su me pustili da se vratim u hotel, tako da sam sada sa ekipom.

foto: Privatna arhiva

Prepričava Plavšić kako se osećao posle udarca i kaže da nije izgubio svest.

- Iskreno, odmah posle udarca sam osetio da mi teče krv. Znao sam da će morati da me ušivaju. Igrači koji su to posmatrali mi kažu da je rana izgledala jezivo. Na sreću nisam mogao to da vidim. Sve vreme sam bio svestan svega.

Izveštači iz Češke pisali su da je Srđan imao rasekotinu na licu i da je odmah morao da interveniše lekar.

- Jeste, imao sam veliku ranu. Od usana dole do brade, skroz je bilo otvoreno. Naš klupski lekar morao je odmah na terenu da me zašije. Tek posle toga su me odvezli direktno u bolnicu.

Tokom priprema Sr|an Plavšić bio je među najboljima u Slaviji, čak je i na utakmici na kojoj je nastradao dao gol.

- Iskreno, kako sam završio sezonu u Ostravi, tako sam nastavio ovde pripreme u Slaviji. U formi sam, osećam to. Lopta me sluša i pun sam samopouzdanja, što se videlo na terenu. Na sreću, pauza neće biti duga. Za nekoliko dana, eto mene na terenu. Nadam se da će me služiti zdravlje i da ću moći da radim ono što najviše volim, a to je da igram fudbal.

foto: Pryček Vladimír / ČTK / Profimedia

Pozajmica u Banjiku u Ostravi bila je prava stvar.

- Proveo sam godinu dana tamo na pozajmici. Mogu da kažem da mi je to mnogo značilo. Odigrao sam nekih 24, 25 utakmica, bio standardan i pružao sjajne partije. Po ocenama sam proglašen za najboljeg driblera lige, odnosno imao sam najviše uspešnih driblinga za sezonu. Naravno to nije promaklo ljudima iz Slavije. Trener me je zvao da se vratim i počnem pripreme. Rekao mi je da računa na mene i da želi da takve partije pružam u Slaviji.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Otkriva Plavšić i da mu predstoji razgovor sa upravom kluba.

- Što se tiče ambicija, prvo moramo da rešimo moj status. Sledećeg leta ističe mi ugovor sa Slavijom. Dobijam svakodnevno neke ponude od drugih klubova, ali sam rekao da želim da dam prednost Slaviji. Imam dogovor sa ljudima iz kluba, da posle priprema sednemo i vidimo šta dalje.

foto: Printskrin/Instagram

Podrška porodice u ovakvim trenucima mnogo je važna Srđanu Plavšiću.

- Imam suprugu Anju i ćerkicu Vinu koja 21. jula puni pola godine. Moram da kažem da mi se mnogo život promenio otkako smo dobili nju. Drugačije gledam na sve stvari u životu. Imam mnogo više strpljenja, nego ranije što se tiče svega. Uživam u svakom trenutku provedenom sa njom i suprugom. U ovom trenutku najveću podršku imam od njih. To mi daje snagu da sve ove bolove osetim što manje.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Srđan Plavšić punu afirmaciju stekao je u Crvenoj zvezdi kod trenera Miodraga Grofa Božovića.

- Zvezda će uvek biti u mom srcu. To svi znaju. Iskreno, moram da kažem da mi se sviđa kako klub danas funkcioniše i šta su sve uspeli da naprave u poslednjih nekoliko godina. Svi znaju kako je bilo teško u periodu kada sam ja nosio dres Crvene zvezde. Sećam se koliko je bilo gotovo nemoguće dovesti bez para nekog top igrača. A, danas... Danas svi žele da dođu u Crvenu zvezdu. Zato mogu da kažem samo bravo! Svima koji su zaslužni za to gde je Zvezda danas!

foto: www.crvenazvezdafk.com

Fudbaler Slavije odlično poznaje Nigerijca Pitera Olajinku koji je pre nekoliko nedelja zadužio dres Crvene zvezde.

- Prvo moram da kažem da je njegovo prezime Olajinka, a ne Olanjinka, kako mnogi naši mediji prenose. Piter je mnogo dobar fudbaler, dugo je bio jedan od glavnih igrača ovde u Slaviji. Mislim da je čak i najbolji strelac u evropskim utakmicama za Slaviju. Ima osećaj za gol, zna da oseti grešku protivnika, mnogo trči i radi za ekipu. Što je najvažnije postiže golove. Mogu da kažem da je Zvezda odradila odličan posao što se njega tiče. Postaće miljenik navijača svojim zalaganjem na terenu, u to sam siguran - objasnio je Srđan Plavšić u razgovoru za Kurir.

Kurir sport/Aleksandar Radonić