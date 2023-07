KERKEZ NAKON PRVOG PORAZA U SLOVENIJI: Generalno sam zadovoljan partijom, nedostajali su golovi!

Fudbaleri Čukaričkog pretrpeli su juče prvi poraz na pripremama u Sloveniji, pošto je od fudbalera u belo-crnim dresovima bio bolji MTK koji je slavio rezultatom 2:1.

Nakon utakmice, utiske je sumirao trener Brđana, Dušan Kerkez:

- Nedostajali su golovi. Imali smo nekoliko šansi u kojima je trebalo da bolje reagujemo. Ovo su ipak pripreme, igrači su umorni. Generalno sam zadovoljan partijom, pogotovo što je dosta mladih igrača dobilo šansu da igra i to je pokazatelj da imaju kvalitet i da će ukoliko nastave dobro da rade biti budućnost Čukaričkog. Rezultat u ovom momentu nije primaran, jeste važan, ali to nije glavna stvar već neke stvari koje smo videli u igri i koje smo tražili od igrača. Imamo vremena da radimo još i popravimo neke stvari.

Kerkez je dao sebi malo prostora za eksperiment, pa je juče na teren izveo formaciju 3-5-2.

- Ova utakmica je pokazala da ekipa ima kvalitet da igra u takvoj postavci na terenu. Hteli smo da probamo neke stvari

U ovom porazu, strateg Čukaričkog je uvideo i neke dobre stvari.

- Tu već imamo malo i do svežine tokom priprema, u ovom delu jednostavno nije čista glava usled umora, da bi u svakoj situaciji mogao da se odigra završni pas kako bi trebalo. To me ne brine, važno je da smo videli neke dobre stvari. Naravno, sada sledi analiza kako bismo videli šta je ono što bi trebalo da popravimo

Odličan meć je pružio doskorašnji fudbaler Partizana, Luka Subotić.

- Kada smo odlučili da ga dovedemo znali smo da ima kvalitet i nismo ga doveli samo da popuni broj ili zbog toga što je mlad igrač. Prošao je sve selekcije Partizana, sigurno će dobiti šansu i verujem odigrati dosta utakmica.

Čukarički je sinoć primio "jeftine" golove, zadnja linija Brđana je u nekoliko navrata bila dekoncentrisana, što može da se poveže sa umorom.

- Kada tokom priprema izostane koncentracije to može da se poveže sa umorom i napornim treninzima. Ovo je naša treća nedelja i na kraju utakmica gde je najveći napor. To se videlo kod prvog gola MTK, dešavaju se takve situacije i ne možemo da zamerimo nikome. Verujem da naš sunarodnik Antonov nije uradio to jer je hteo, već je verovatno želeo da uputi centaršut. Bolje je kada se ovakve stvari dese tokom priprema, da bismo mogli da ih analiziramo i popravimo.

Vodeći gol za MTK postigao je srpski internacionalac Nemanja Antonov.

- Antonov ima iskustvo, osvojio je Svetsko prvenstvo sa Orlićima i igrač je koji ima kvalitetnu levu nogu. Nekada, koliko god spremite prekide dosta zavisi od protivnika i ne možete da odbranite. Mislim da smo protiv MTK dosta dobro delovali prilikom prekida jer smo imali dosta mladih igrača na terenu koji su igrali jedan na jedan u fazi odbrane. Falilo je malo odgovornosti i bezobrazluka u situacijima u kojima je moglo da ih bude, ali ponavljam da prilikom prekida zavisi dosta i od protivnika.

Kurir sport