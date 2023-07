LOLA SMILJANIĆ ŽESTOKO PROZVAO NATHA: Sada je stigao odgovor fudbalera Partizana

Prvotimac Partizana Bibars Natho odgovorio je nekadašnjem vezisti crno-belih Milanu Loli Smiljaniću.

Natho se oglasio na svom Instagram profilu.

"Kroz čitavu karijeru ignorisao sam 'buku u pozadini' i bio sam veran sebi. Nastaviću to da radim i ostaću posvećen kao i uvek", poručio je Natho.

Loli Smiljaniću je zasmetala izjava Natha da crno-beli imaju "manje od jedan odsto šansi da budu šampioni".

On je u izjavi za Sportski žurnal žestoko napao Izraelca.

"Zabolelo me je kad sam to pročitao, jedna od većih gluposti koju je neko rekao... Tako da komentariše pre sezone, kad se ne zna ni raspored?! Da li to Natho to priča zbog 'ovih', 'onih' stvari... ne interesuje me! On kao, da kažemo, glavni igrač, iako po meni nije... ne sme tako. Da sam pomoćni, prvi trener, sigurno bih mu skrenuo pažnju, imam pravo, odrastao sam u tom klubu", rekao je Smiljanić.

Na konstataciju da mnogi misle da je Izraelac samo realan, Smiljanić je dodao: "Ne kažem, s neke strane, da nije, ali da sam igrač Partizana izginuo bih, a on to već nagoveštava...iako će probati, ne kažem da je loš, bio bih lud... Taj čovek zbog te izjave i ono što pruža - za mene je završio u Partizanu!", rekao je on.

Milan Lola Smiljanić se prošlog meseca oprostio od aktivne karijere noseći dres OFK Beograda, a sada je postao trener i član stručnog štaba "romantičara" sa Karaburme.

