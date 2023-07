ZVEZDA ZADOVOLJNA PRODAJOM KARATA: U prva tri dana planulo 3.000 sezonskih ulaznica, ukupno 13.000! Blizu je obaranje rekorda!

FK Crvena zvezda ozbiljno se sprema za početak nove sezone, a cilj uprave je da što više bude navijača na utakmicama Superlige i Lige šampiona.

foto: www.crvenazvezdafk.com

U klubu koji je bio šampion Evrope i sveta 1991. godine zadovoljni su kako ide prodaja karata. Samo u prva tri dana "prodaje uživo" Crvena zvezda je prodala čak 3.000 premijum sezonskih ulaznica.

Ukupno, crveno-beli su na 13.000 prodatih karata, pa je blizu i obaranje rekorda u novoj eri, koji iznosi 14.000 karata.

foto: Printskrin

“Premijum” sezonske karte pružaju mogućnost svim zvezdašima da na Marakani gledaju sve utakmicu u nacionalnom prvenstvu, Kupu Srbije i grupnoj fazi Lige šampiona. Cene “Premijum” sezonskih ulaznica su:

Sever: Nova - 14.500 dinara Obnova - 9.500 dinara

Istok: Nova - 25.000 dinara Obnova - 16.000 dinara

Zapad: Nova - 30.000 dinara Obnova - 19.500 dinara

Tribina Siniša Mihajlović: Obnova - 33.000 dinara

foto: www.crvenazvezdafk.com

Takođe, svi navijači samo u “Servisu za članstvo” na zapadnoj strani stadiona “Rajko Mitić” mogu obezbediti sezonske ulaznice, koje podrazumevaju sva domaća takmičenja.

Cene sezonskih karata su sledeće:

Sever: Nova - 6.500 dinara Obnova - 4.500 dinara

Istok: Nova - 9.000 dinara Obnova - 6.000 dinara, (porodična +1: 1.000 dinara) (+65: 7.000 dinara)

Zapad: Nova - 12.000 dinara Obnova - 7.500 dinara ((porodična +1: 1.000 dinara) (+65: 8.000 dinara)

Tribina Siniša Mihajlović: Obnova - 10.000 dinara ((porodična+1: 5.500 dinara) (+65: 13.500 dinara)

Radno vreme "Servisa za članstvo": Od ponedeljaka do petka - od 9 do 21 čas Subota - od 10 do 17 časova.

