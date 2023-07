PLAKAO SAM PET DANA BEZ PRESTANKA! Nejmara još uvek BOLI Hrvatska: Izgubio sam san, najgori trenutak u mom životu!

Brazilski fudbaler Nejmar prisetio se bolnog poraza od Hrvatske na Svetskom prventvu u Kataru.

Brazil je važio za prvog favorita Mundijala u Kataru. Do četvrtfinala sve je išlo po planu,a onda je usledila šokantna eliminacija od Hrvatske nakon izvođenja jedanaesteraca.

"Iskreno, posle Mundijala nisam želeo da se vraćam. Ozbiljan sam. Vratio sam se jer sam ambiciozan. Ponovo sam razmišljao o svemu. Posle Mundijala nisam želeo ponovo da prolazim kroz taj bol i patnju",

Poraz ga i dalje boli.

"Plakao sam u kontinuitetu pet dana. Boli. Boli kad izgubiš san. Više bih voleo da nisam dao gol, da je bilo 0:0 i da smo izgubili na penale, nego način na koji smo završili mojim golom, nerešenim rezultatom i porazom u penal završnici. Bio je to najgori trenutak u mom životu, sve je ličilo na sahranu. Jedni plaču na jednoj, drugi na drugoj strani. Užasno, to je bio osećaj koji više nikada ne želim da doživim", dodao je on.

Podsetimo, posle 90 minuta utakmice četvrtfinala Mundijala između Brazila i Hrvatske bilo je 0:0. Nejmar je postigao gol 105 minutu za vođstvo Brazila, a Bruno Petković je izjednačio na 1:1 u 117 minutu i izvodili su se jedanaesterci.

U penal seriji bolje su se snašli Hrvati i prošli u polufinale, gde su poraženi od Argentine.

Kurir sport