MORAMO DA BUDEMO BAJERN U SRBIJI! Terzić se obratio javnosti: Prihodovaćemo do 55 miliona, moramo povući crtu u odnosu na emocije!

Zvezdan Terzić, generалni direktor Crvene zvezde, istakao je da klub u narednim godinama mora što više da investira u igrački kadar, te da je obaveza da se svake godine zbog prihoda igra Liga šampiona.ж

- Organizovali smo turu oko stadiona, da pokažemo projekte koje privodimo kraju. Raduje me izrada novog terena, koji će biti uživanje za igrače, ali i gledaoce. To je nešto što je bilo neophodno. Sutra je debi protiv TSC i u sredu protiv Fjorentinu, za koju vlada veliko interesovanje - rekao je Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde i nastavio:

- Desile su se mnoge lepe stvari u Zvezdi u proteklih mesec dana. Igramo hrabro, brzo, bez respekta. Novi trener Bahar uneo je novu energiju. Rekli smo ranije da su nam potrebni mlađi i brži fudbaleri, u Zvezdi nema minulog rada, svakog dana potrebno je novo dokazivanje. Crvena zvezda svakog dana mora biti bolja i uspešnija.

Prelazni rok je odrađen na vreme i baš onakav kako je sportski menadžment zamislio.

- Doveli smo dosta novih i bržih igrača, Bahar je gurnuo Nedeljkovića, Šljivića i ostalu našu decu u vatru. O tome smo pričali kada smo sa njim pregovarali. Sami pravimo novac i prihode, a jedan od najvažnijih su transferi. Liga šampiona biće izlog za naše mlade igrače. Protiv Zenita imali smo pet bonus igrača u startnih 11 na utakmici. Barak Bahar prepoznao je šta hoćemo, naša deca imaju ozbiljan kvalitet, ne guramo ih na silu u prvi tim.

Strahinja Eraković u toku dana treba da kompletira transfer u Zenit vredan 7.000.000 evra.

- Naša je velika želja da se Eraković vrati i odigra šest meseci na pozajmici u Ligi šampiona. Videćemo, neka odradi treninge tamo, pa ćemo sa prijateljima iz Zenita odlučiti šta je najbolje. I oni kubure sa štoperima, Eraković je bio njihova velika želja od zime.

Stefan Mitrović je na startu sezone pokazao da poseduje ogroman potencijal. Interesantan je mnogim stranim klubovima.

- Za sada Stefan Mitrović ostaje. Osim interesovanja, konkretnu ponudu nismo dobili.

Novi dresovi i prijateljske utakmice tokom leta su novost na Marakani.

- Biće promocija i novih dresova. Nije lako dovesti velike klubove, jer većina klubova igra kvalifikacije. Izvesno je da ćemo početkom septembra odigrati sa Olimpijakosom meč u Beogradu, imamo usmeni dogovor.

Miloš Degenek uskoro će po treći put obući crveno-beli dres. Stiže i Uroš Kabić.

- Degenek je pred vratima, dogovorili smo sve detalje, očekujem ga na treningu za dva do tri dana. Potpisaćemo Uroša Kabića koji je bio želja Crvene zvezde odranije. Moramo biti Bajern u našim okvirima.

Emanuel Late Lat bio je pred vratima Zvezde.

- Late Lat je želja, ali se zakomplikovala priča sa njegovim agentima. Postavlje se pitanje da li nam je potreban, jer igramo dobro. Obavili smo sa Baharom razgovor, igračemo 3-5-2 ili 3-4-2-1. Ne želimo nezadovoljne igrače, pa nećemo gomilati igrački kadar.

Navijače Crvene zvezde interesuje status Aleksandra Katija, Gelora Kange, igrača koji su mnogo dali klubu proteklih godina.

- Stav svuda u Evropi je da moramo povući crtu u odnosu na emocije, ako smo profesionalci. Ko može, ko ne može da se uklopi. Na Kataija Bahar najozbiljnije računa. Katai je blago Crvene zvezde, neko ko u svakom momentu može pomoći. Kanga je mnogo dao Zvezdi, videćemo da li može da odgovori zahtevima brzog fudbala Baraka Bahara. To je do igrača, ne do trenera. Ko se uklopi može, ko ne može...

Mladi Stefan Leković je budućnost kluba.

- Leković definitivno ostaje. Nikada nismo imali ponudu za njega. On treba da zauzme mesto Erakovića. Imali smo strpljenja, mladi igrač na poziciji štopera je takav da morate istrpeti njegove greške. Leković je bio povređen u prvom delu priprema, na njega se ozbiljno računa.

Finansije nisu problem za šampiona Srbije

- Crvena zvezda posluje transparentno, dva puta godišnje održavamo skupštinu gde iznosimo finansijski izveštaj. Ove godine prihodovaćemo 50 do 55 miliona evra. Od transfera 10 do 12 miliona evra. U prethodnim godinama imali smo rupu, jer nismo igrali Ligu šampiona.

Kurir sport/Aleksandar Radonić