OBEĆAO 15 GOLOVA U NAREDNOJ SEZONI: Slobodan Stanojlović novi centarfor Napretka

Nekadašnji izdanak Partizanove fudbalske škole, a zatim igrač Teleoptika, Loznice, Novog Pazara i TSC - mladi napadač Slobodan Stanojlović (22) je i zvanično nova lasta u Čarapanskom gnezdu, pošto je potpisao ugovor na dve godine.

Stanojlović je obavio pripreme sa Kruševljanima u Moravskim Toplicama, u Sloveniji, a sada je zadovoljan zbog dolaska u grad pod Bagdalom.

-Imali smo odlične uslove u Sloveniji, radilo se izuzetno kvalitetno i tokom te dve nedelje uverio sam se da Napredak ima dobre igrače i slobodno možemo da postavimo visoke ciljeve. Po mom mišljenju, mesto nam je u plej – ofu, a uveren sam da u kupu možemo do polufinala. Inače, svi su me lepo prihvatili, imam utisak da šef Perišić ima poverenje u mene i to me obavezuje da na svakom treningu, ali i utakmici pružim maksimum, kaže Stanojlović.

Novi Napretkov centarfor je ambiciozan i objavio je svoj plan za narednu sezonu:

-Na prvom sastanku šef Perišić me je pitao sa koliko bi golova bio zadovoljan u novoj sezoni. Odgovorio sam – sa 15. Možda zvuči previše smelo i znam da će biti teško, jer ima na superligaškoj sceni dosta sjajnih defanzivaca sa kojima ću se boriti, ali verujem u sebe, obećava nova Čarapanska “devetka”.

Ž. M. / Kurir sport