ZVEZDA BLISTA, BAHAR SE NE UZBUĐUJE! Izraelac čvrsto na zemlji: Treba da budemo bolji, uvek želim to! Kazaću to mom šefu Terziću!

Barak Bahar trener Crvene zvezde posle neverovatnog meča sa Fiorentinom i pobede rezultatom 5:0 bio je čvrsto na zemlji.

"Očekivali smo da igramo dobro, i da napredujemo, ali ne smemo da zaboravimo da je ovo prijateljski meč. Tek je početak sezone, ali imamo sjajan momentum", rekao je Bahar posle susreta.

"Srećan sam zbog rezultata i kako smo izgledali naterenu. To je ono što želim, drago mi je i zbog navijača. Ovo je tek početak, prave utakmice tek slede", rekao je

Zvezdina publika odavno nije videla ovako dobro izdanje ekipe

- Želimo da izgledamo ovako. Iza nas je šest kontrolnih utakmica, udaovoljan sam što smo iz meča u meč sve bolji. Delila se minutaža, niko nije igrao 90 minuta. To ćemo videti od nedelje, kada počne prvenstvo.

Zvezda je miks mladih i iskusnih igrača.

- Mladi igrači moraju da uče od iskusnijih kolega. Moj posao je da mladi napreduju. Volim da kombinujem mlade i starije, moj posao je da napravim startnih 11.

Pojačanja, da li su potrebna ovakvoj Crvenoj zvezdi.

- Treba da budemo bolji, uvek želim to. Kazaću to mom šefu Terziću, to neću da pričam ovde.

Penal, tražio je promenu izvođača.

- Mislim da ue Bukari zaslužio da postogne gol, zato sam smatrao da ue potrebno. Mnogo ue dao sebe, trudio se.

Može li ovaj tim Zvezde bolje, da se intenzitet igre još poboljša?

- Ovo je tek početak, moramo da budemo moćniji. Želim da se ekipa unapredi, to skatram i posle ove pobede. Cilj ke da podognemo intenziet.

Euforija je među navijačima Crvene zvezde...

- Video sam fotografije na društvenim mrežama. (Smeh) Ništa što se događa jije problem, očekivanja navijača su do neba, na smrt koncentrisani na domaći šampionat.

Šest gol, možda neki omaž Đokoviću.

- Možda na sledećoj utakmici. Hteli smo šest golova, ali smo stali na pet.

Ko je bio igrač utakmice?

- Teško je izabrati, mnogo njih je igralo dobro.

Atmosfera na stadionu.

- Tek je početak. Uzbuđen sađ bio kada sam izašao na teren, osetila sam podrpku publike. Jedva čekam utakmice kada će Marakana biti ispunjena do poslednjeg mesta. Verujem da će na stadion dolaziti sve više i više publike.

O utakmici protiv Fjorentine.

- Igrali smo protiv dobrog tima, znali smo tu. Fjorentina je igrala finale Lige konferencije. Očekujem sa isto igramo i protov kvalitetnijih ekipa iz Lige šampiona. Ali, sada je fokus na domaćem prvenstvu. Ne mogu da poredim svoj tim sa nekim drugim. Tu sam da vidim šta je dobro, a šta treba da popravimo. Svaka utakmica je priča za sebe - rekao je Barak Bahar.

Crvena zvezda sezonu počinje predstojećeg vikenda utakmicom protiv Vojvodine na stadionu "Rajko Mitić".

