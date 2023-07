ODLUKA ŠTO PRE MORA DA SE DONESE! Poketino pred veoma teškim zadatkom - jednu stvar pod hitno mora da reši!

Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Trener fudbalskog kluba Čelsi Maurisio Poketino rekao je danas da mora da donese teške odluke kako bi smanjio broj nagomilanih igrača u ekipi.

Čelsi je na turneji po SAD i poveo je 29 igrača, a jutros je u Atlanti odigrao nerešeno 1:1 protiv Njukasla, pred više od 70.000 navijača.

Čelsi je poveo u 12. minutu golom Nikolasa Džeksona, a Migel Almiron je izjednačio u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Poketino je rekao da želi da smanji broj igrača pre prvog meča Čelsija u Premijer ligi 13. avgusta kada će igrati protiv Liverpula, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).Izjavio je i da bi nedovoljna minutaža mogla da utiče na moral mnogih igrača.

''Teško je što nekada trojica, četvorica, petorica igrača ne mogu da uđu u igru i to je nezgodno zbog atmosfere koja se stvara. Radi se o stvaranju uravnotežene ekipe i igračima koji imaju priliku da igraju i bore se za mesto", naveo je on.

"To je u ovom prelaznom roku za nas veliki posao i izazov, da izgradimo dobar odnos i balans. Onda, ako igrači nisu zadovoljni jer veruju da neće igrati, naći ćemo rešenje sa klubom i popraviti situaciju. Potrebno nam je 22, 23, 24 igrača uz neme mlađe i to je to. Žao mi je pošto će odluka biti teška, ali moramo da izgradimo dobar i balansiran tim koji želi da se takmiči za trofeje", dodao je Poketino.

Uprava Čelsija je u poslednja dva prelazna roka potrošila 600 miliona funti.

Kurir sport