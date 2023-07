ALEKSANDAR VUČIĆ O ODLASKU NA ZVEZDINU UTAKMICU I KOREOGRAFIJI DELIJA: "Da menjam to pod stare dane, neću, ja sam lojalan"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji „Jutro“ na TV Prva, i tom prilikom se osvrnuo na nedavni odlazak na utakmicu između Crvene zvezde i Fjorentine na Marakani.

Predsednik ističe da ratne sukobe pokušava da izazove onaj koji o tome govori, a komentarišući izjavu Besnika Bisljimija o koreografiji navijača Crvene zvezde na meču protiv Fjorentine.

- Ratne sukobe pokušava da izazove onaj ko o tome govori, a ne neko drugi. Mi razumemo da oni KiM doživljavaju kao nezavisnu zemlju, ali zaboravljaju kako građani Srbije doživljavaju KiM. To je toliko besmisleno da nemam reči. Ja ne idem na utakmice. Oni samo traže razloge kako da napadnu, ja sam na severnoj tribini poslednji put bio pre 20 godina, mislim da je fer i pošteno da ne krijem ništa. Ja navijam za Zvezdu, nisam se rodio kada sam postao premijer, već živeo i pre toga. Da menjam to pod stare dane, neću, ja sam lojalan, što ne znači da ne poštujem druge klubove, jednako ih pomažemo. Ne idem na utakmice. U 10 godina sam bio na jednoj ili dve. Neki ljudi u Prištini ne razumeju to.

On je rekao da je poruka navijača "Kad se vojska na Kosovo vrati" poruka dela javnosti.

- Srbi misle da su Kosovo i Metohija deo teritorije Srbije i to se neće promeniti bez obzira na to šta o tome mislio Kurti. On želi da protera sve Srbe i to je njegov krajni cilj - rekao je Vučić.

Kurir sport