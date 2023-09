PARTIZAN PROTIV IMT LEČI EVROPSKE RANE! Duljaj: Da odigramo kako znamo i umemo - ako budemo padali, navijači će da nas podignu!

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je da je pred njegovom ekipom važna utakmica protiv IMT-a uoči reprezentativne pauze, kao i da očekuje veliku podršku navijača na gostovanju.

"Ispali smo iz Evrope što naravno nije pohvalno, igramo protiv jedne od najmlađih ekipa u ligi, to je najprijatnije iznenađenje, tim koji je dobio Čukarički sa 3:0 i mogli su da uzmu bodove u Bačkoj Topoli (protiv TSC-a)... Očekujem da ćemo i sutra odigrati kako znamo i umemo i naravno ono što raduje imaćemo podršku navijača i oni će biti izuzetno važan faktor, jer će na neki način da podignu energiju igrača na viši nivo", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana gostuju sutra na stadionu Voždovca ekipi IMT-a, u utakmici šestog kola Super lige Srbije.

Crno-beli su uz utakmicu manje osvojili 10 bodova, dok je novobeogradski tim osvojio sedam bodova.

Duljaj je dodao da je IMT izuzetno mlada ekipa, a posebno je istakao napadača Miloša Lukovića, koji je do sada postigao četiri gola u Super ligi.

"Kolega Jandrić (Nebojša) je odlično uklopio ekipu. Kada tim nema pritiska veoma je lako za njih da igraju, posebno sada protiv Partizana gde će imati dodatni motiv, što je normalno jer žele da se dokažu. Najvažnije je kako ćemo mi da izgledamo na sutrašnjoj utakmici. Neće biti lako", rekao je Duljaj i dodao da će startnih 11 znati posle današnjeg treninga.

Osvrnuo se Duljaj na eliminaciju iz Lige konferencija, te istakao da su igrači potrošili mnogo energije protiv izuzetno brze ekipe Nordsjelanda (porazi 0:5 i 0:1).

"Međutim, umor ne sme da bude nikakav alibi, pogotovo kad je Partizan u pitanju... Ako sutra malo padnemo imaćemo jednu posebnu podršku, znači biće navijači Paritzana, koji ako budemo padali biće ti koji će da nas podignu", ocenio je on.

Trener Partizana je dodao da svi u životu trpe pritisak, ali da igrači sada moraju da budu jaki.

"Ono što je važno kao što sam prošli put rekao, bila je jedna situacija kada je Ilić (Mihajlo) šutnuo loptu sa centra, baš zbog tog pritiska jer mu je neko sa tribina rekao 'ajde brže malo'. Ja to prepisujem njegovoj mladosti. Opet, sutra će biti drugačije, imaćemo pravu podršku koja nam je potrebna, igrači su svesni da ukoliko sutra pobedimo posle nekog dužeg vremena možemo da budemo tamo gde bi trebalo da budemo, a to je vrh tabele", istakao je on.

Duljaj je rekao da bi svi u timu trebalo da se ugledaju na fudbalera Kristijana Belića, koji je jedini dobio ovacije publike posle poraza od danskog tima.

"On je momak za primer, profesionalac koji se ne štedi i drago mi je što su navijači Partizana prepoznali u njemu jednu osobu koja daje sve od sebe, tako da će i drugi to isto učiniti u to ne sumnjam", dodao je on.

Duljaj je istakao da bi za srpski fudbal mnogo bolje bilo da su sve ekipe prošle u grupnu fazu evropskih takmičenja, kao i da će sada Crvenoj zvezdi, TSC-u i Čukaričkom verovatno biti teže zbog većeg broja utakmica.

"Činjenica je da ćemo imati više vremena da se uigramo, to jeste plus, naravno minus je što će klub biti u teškoj finansijskoj situaciji zato što nismo uspeli da se plasiramo u Evropu. Videćemo šta donosi sutrašnji dan", zaključio je Duljaj.

Meč između IMT-a i Partizana igra se sutra od 20.00.

