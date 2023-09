ŠTOPER STIGAO NA STADION RAJKO MITIĆ: Naser Điga pojačao Crvenu zvezdu

Reprezentativac Burkine Faso - Naser Điga je novo pojačanje Crvene zvezde!

Štoper rođen 2002. godine stiže na jednogodišnju pozajmicu iz Bazela uz mogućnost otkupa ugovora.

Talentovanom defanzivcu su dobrodošlicu poželeli predsednik kluba Svetozar Mijailović, kao i sportski direktor Mitar Mrkela koji se osvrnuo na igračke kvalitete Đige. - Naser Điga je mlad igrač koji dolazi iz Bazela i profil je štopera kakvog je Barak Bahar tražio od samog početka. Visok je, čvrst i brz, i to je ono što je Bahar želeo kako bi naša odbrana izgledala baš po njegovom ukusu. Verujem da će se Điga brzo prilagoditi zahtevima koje traži naš trener i da će biti dobro pojačanje za Zvezdu. Spremni smo za Ligu šampiona, radili smo na tome naporno, imamo iskustvo iz prethodna dva učešća koje će nam pomoći da budemo dobri u utakmicama koje slede - istakao je Mrkela. Điga koji je zadužio broj 24 bio je izuzetno zadovoljan zbog dolaska u klub. - Zadovoljan sam što sam došao u veliki klub kao što je Crvena zvezda i daću sve od sebe da opravdam očekivanja. Radujem se igranju u Ligi šampiona, nisam imao priliku do sada da budem deo tako velikog takmičenja, iako sam nastupao u Ligi konferencija. U svakom slučaju, imam mnogo motiva da se dokažem, a ono zbog čega sam posebno nestrpljiv je da debitujem pred Zvezdinim navijačima. Bio sam na utakmici protiv Novog Pazara, i oduševio sam se atmosferom. Navijači su zaista fascinantni, tako da je to razlog više zbog kog sam srećan što sam ovde. Nije zahvalno da pričam o sebi, ali smatram da sam moderan defanzivac, da znam da igram sa loptom, da sam brz, jak i dobar u igri "1 na 1" sa protivnikom - rekao je Điga. Naser Điga je rođen 15. novembra 2002. godine u Bobo Đulasu, gradu u Burkini Faso.

Štoper visok 187 centimetara je ponikao u lokalnom Viteseu da bi sa 19 godina stigao u Bazel za koji je odigrao 22 utakmice i postigao gol, dok je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u francuskom Nimu.

Tamo je u kvalitetnoj Ligi 1 nastupio na 21 utakmici, a u međuvremenu je postao i standardni reprezentativac Burkine Faso.

Kurir sport