SUROVA ISTINA KOJU JE STEVAN JOVETIĆ REKAO POSLE FIJASKA U LITVANIJI: Nismo ono što mislimo da jesmo!

Stevan Jovetić, kapiten Crne Gore bio je razočaran remijem u Litvaniji (2:2) koji je značajno udaljio njegovu reprezentaciju od Evropskog prvenstva.

"Vrlo teška utakmica, Litvanija bolja u prvom poluvremenu, vratili smo se u drugom, poveli u 90. minutu, nismo uspeli da sačuvamo prednost, jednostavno nismo dorasli za ovakve utakmice, nismo iskusni, jednostavno istina je nekada bolna, nismo za ono što mislimo da jesmo, koliko god da je bolno, manje je bolno sad nego za tri utakmice" rekao je Jovetić za RTCG.

Crnu Goru za tri dana igra protiv Bugarske u Podgorici.

"Mislim da je bolje što pre da se igra, da se sve zaboravi, šteta je samo što je ova generacija mogla mnogo više, ali sve to treba da se pokaže na terenu, ali eto, to je naša relanost i to treba da se prihvati. Kad god treba mi nismo najbolji i to je tako" zaključio je Jovetić.

Kurir sport