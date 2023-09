ŽESTOKI UDAR NA DŽAKU I ŠAĆIRIJA: Školovani su da ne daju gol tzv. Kosovu! UNIŠTILI SU ŠVAJCARSKU, a videli ste ih protiv Srbije!

Fudbalska reprezentacija Švajcarske osvojila je bod na gostovanju tzv. Kosovu u petom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Švajcarska je dva puta imala prednost na utakmici u Prištini, a drugi gol je primila u 94. minutu kada je Granit Džaka stajao na terenu i gledao kako njegov tim prima gol.

O Džaki, ali i Đerdanu Šaćiriju, govorio je Nedžmedin Spahiu, politički analitičar.

- Sutra, na primer, tzv. Kosovo igra fudbal protiv Albanije, a igrači kažu da protiv Albanije ne možete da postignete gol. Baš kao i Džaka i Šaćiri, koji su se školovali da tzv. Kosovu ne daju golove. Jer inače verujem da bi smo imali dosta golova, uz normalnu igru kako oni igraju. Da li ste videli koliko su bili motivisani kada su igrali protiv Srbije? Uz švajcarski nacionalizam, dodao sam i naš nacionalizam, dvostruku motivaciju, videli ste šta je rezultat. Protiv tzv. Kosova su bili bledi, uništili su igru Švajcarske, nisu hteli da igraju protiv tzv. Kosova, videli su to kao neku izdaju koju čine domovini svojih roditelja, a zapravo su izdali tim koji ih je podigao i uložio u njih - rekao je Spahiu, prenosi "Kosovo online".

Spahiu je nastavio sa kritikom.

- To je loše. Naravno, to ne prati nacionalizam kakav ima Srbija, jer je preteran i ide do krajnosti. Ali, mi smo daleko od normalnog, daleko od normalnog nacionalizma koji služi za dobrobit društva.

On je poručio se lažna država hvali uspesima Džake i Šaćirija, kao i pevačica Rite Ore i Due Lipe "iako oni nisu proizvod tzv. Kosova".

- Hvalimo se samo da su oni naša krv. Uspesi Rite Ore, Dua Lipe, Džake i Šaćirija su uspesi društava koja su ih stvorila. Mogu se pohvaliti. Mi se samo hvalimo njihovom genijalnošću, a ne razlikujemo njihov uspeh od uspeha Majlinde Keljmendi, koja je naš proizvod. Ili Era Istrefit - kazao je Spahiu.

Samo nekoliko dana kasnije Švajcarska je pobedila rezultatom 3:0. Džaka je postigao gol i upisao asistenciju, a strelac je bio i Šaćiri.

