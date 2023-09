"ONO ŠTO SMO TRAŽILI, TO SMO I DOBILI" Matijašević o novom napadaču Čukaričkog koji je "rešio" meč sa Zvezdom!

Sportski direktor Brđani Vladimir Matijašević izneo je utiske nakon utakmice na Banovom brdu, u kojoj je Čukarički pobedio Crvenu zvezdu rezultatom 2:1.

Čukarički je poveo golom Marka Docića u 24. minutu iz jedanaesterca, a Zvezda je izjednačila u 48. minutu kada je Žan-Filip Kraso takođe bio precizan sa bele tačke. Pobedu Čukaričkom doneo je Sandej Adetunđi u 75. minutu.

''Pre dve nedelje me je zvao njegov agent Jeremić i pitao da li me zanima napadač. Odgovorio sam potvrdno, jer nam je Badamosi otišao. Pregledao sam snimak zajedno sa direktorom Grkinićem. Svidelo mi se njegovo kretanje, golovi. Malo smo se raspitali, videli da ima kvalitet. Ono što smo tražili, to smo na utakmici sa Zvezdom dobili'', rekao je Matijašević u intervjuu za "Sportski žurnal".

Imao je Matijašević i reči hvale za Ognjena Vranješa, koji je u subotu debitovao u dresu Čukaričkog.

''Vranješa poznajem od njegovog dolaska u Crvenu zvezdu. Agresivan igrač, brz, karakteran, iskusan, željan pobede u svakom meču. Znamo zbog čega smo ga doveli. Ovo mu je bila tek prva utakmica, nije prošao pripreme sa nama, ali će kroz mečeve dobiti snagu. U grupi je iskusnijih igrača i tu će mnogo pomoći toj grupi u kojoj su Docić, Stevanović...'', objašnjava Matijašević.

A što se tiče same utakmice sa Crvenom zvezdom?

''Svi su pre utakmice očekivali da će biti 0:3. Mislim da je Čukarički odigrao dobro, tvrdo, a iz toga je došao rezultat. Realno smo bili prežaljeni sa svih strana. I Zvezda je malo u krizi, ali se nadam da će brzo izaći. Imaju teške utakmice, novi trener, dosta igrača se promenilo, a nije to lako sve sklopiti. Ipak, ne bih da se mešam u tuđe poslove'', zaključio je Matijašević.

Kurir sport