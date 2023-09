"DOSTOJANSTVENO SMO PREDSTAVILI ZVEZDU I SRBIJU" Ivanić zadovoljan izdanjem crveno-belih u Engleskoj

Fudbaler Crvene zvezde Mirko Ivanić rekao je da je njegova ekipa na meču protiv Mančester sitija na startu Lige šampiona dostojanstveno predstavila i klub i Srbiju.

"Bila je vrlo teška utakmica, ali smo to i očekivali, jer su oni šampioni Evrope i najbolja ekipa na svetu. Hrabro smo se borili i poveli i dostojanstveno predstavili Zvezdu i Srbiju", rekao je Ivanić, prenosi klub.

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su u gostima od Mančester sitija sa 1:3, u prvom kolu Lige šampiona.

"Mogu samo da budem ponosan na saigrače, a jedino mi je žao što smo brzo primili gol u drugom poluvremenu. Ipak, smatram da je ovo najviše što smo mogli da pružimo", rekao je Ivanić.

"Takođe, mnogo smo se trošili u prvom poluvremenu, zapravo, u celoj utakmici, kada je reč o defanzivi. Igrali smo bez lopte mnogo, ali to je njihov stil i fudbal čak i kad je rival Real Madrid. Spremali smo se za to, ali moramo da budemo realni", dodao je on.

Ivanić je naveo da mu je sada "u glavi" isključivo predstojeći "večiti" derbi protiv Partizana.

"To je najvažnija utakmica u sezoni, tako da ne želim da razmišljam još uvek o meču sa Jang Bojsom. Prioritet je Super liga", rekao je on.

