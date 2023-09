"PET LJUDI, DESET OČIJU I NEĆE DA VIDE!" Rade Bogdanović ponovo BRILJIRAO! Pričao o Zvezdi protiv Sitija, pa prešao na Super ligu

Rade Bogdanović je još jednom na svoj način, bez dlake na jeziku, analizirao aktualna dešavanja u srpskom fudbalu.

Posebno je zanimljv bio deo o Super ligi Srbije i dešavanjima u istoj, a prvo je govorio o prvoj utakmici Crvene zvezde u Ligi šampiona.

Crveno-beli su na stadionu Etihad poraženi od Mančester sitija rezultatom 3:1, a Bogdanović je pohvalio izdanje srpskog predstavnika.

- Utakmica je bila izuzetno dobra. Uživao sam jer je Zvezda pokazala želju i htenje da ostavi utisak protiv jednog kluba koji je 'krem de la krem', sa sjajnim pojedincima i trenerom. Naša očekivanja nisu bila velika, ali je Zvezda ostavila dobar utisak, iako je na trenutke delovala smušeno - rekao je Bogdanović na televiziji "K1" i dodao:

- Bez obzira na to što je Zvezda postigla gol iz sjajne kontre, treba biti realan, golman nam je bio najbolji, a kada je tako, onda je to parkiran autobus ispred šesnaesterca. Jako je teško trčati za loptom, ne možete biti sve vreme maksimalno koncentrisani, a uostalom to je Mančester siti.

foto: Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Voditeljka je podsetila Bogdanovića da Pep Gvardiola raspolaže najskupljim timom u istoriji.

- I Crvena zvezda ima najskuplji tim u svojoj istoriji kad su u pitanju primanja igrača i obeštećenja, i to treba da napomenemo. Ali, takvo je tržište. Tamo imate kombinaciju englesko-arapskog kapitala.

Nakon toga, nekadašnji fudbaler Atletiko Madrida, Verdera i Armenije, govorio je potom o prethodnom vikendu u Super ligi Srbije kada je viđen veliki broj sudijskih grešaka.

- Mi ćemo biti prva zemlja koja je pobedila VAR. Imate pet ljudi, deset očiju i neće da vide. To je ono što iritira - istakao je Bogdanović i nastavio:

- I pogledate ono sinoć - neuporedivo. Sledeća utakmica protiv Jang Bojsa bi trebalo da pokaže dokle je tim stigao. Utakmicu kao sinoć Zvezda igra jednom ili nijednom u toku godine. Naši klubovi imaju problem jer nemaju jakih utakmica. A nikad više para nije bilo, ponekad kažem da mi je žao što ne igram sada. Ovde ozbiljni ćutuci uzimaju velike pare. Fudbalski ćutuci. Nikad više para nije bilo, ova država nikad nije davala više novca nego sad. Ja vam kažem, pa Zvezda ima najskuplji tim, Partizan da ne pričam...

Kurir sport