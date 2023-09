"MALI PAD KONCENTRACIJE VRATIO JE REZULTATSKI EGAL" Tošić posle poraza od Ferencvaroša: "U Evropi se svaka greška plaća"

Levi bek Čukaričkog Nemanja Tošić bio je zadovoljan početkom utakmice protiv Ferencvaroša, ali ne i finišom prvog poluvremena, kad je njegova ekipa skupo platila greške.

- Na početku meča smo kontrolisali igru. Kompaktno smo se branili, bili dobri u bloku, iz kontranapada postigli i gol. Ali, jedan naš mali pad koncentracije vratio je rezultatski egal. I to kad je trebalo da ugrozimo rivala, iz našeg prekida, umesto da nađemo šansu za 2:0 u toj situaciji, primili smo gol za izjednačenje. Potom, u najgorem trenutku smo primili i drugi gol, kad je ostalo još veoma malo do kraja prvog poluvremena. To je stvar volje, koncentracije i trenutka, a mi tada nismo odigrali kako je trebalo. Posle je sve bilo mnogo teže – kazao je levi bek Čukaričkog Nemanja Tošić.

Tošić je pohvalio domaćina.

- Prelep ambijent, hvala svim ljudima koji su došli nas da podrže, takođe domaći navijači su bili sjajni, ispunili su stadion, privilegija je igrati na ovakvom stadionu. Veliko je ovo iskustvo za nas. Kvalitet imamo, u to sam siguran, ali eto tek sada stičemo iskustvo igranja utakmica na ovom nivou. Problem je što smo dobro krenuli, a potom izgubili meč. Mnogo će nam sve ovo značiti, nismo razočarali, borili smo se koliko smo mogli u ovom trenutku protiv veoma dobrog rivala. Ostaje nam još pet mečeva, probaćemo da ih iskoristimo na najbolji mogući način.

Istakao je Tošić da ekipa sada mora da se okrene obavezama u domaćem šampionatu, a tek potom da razmišlja o utakmici drugog kola F grupe Lige konferencije, 5. oktobra u Leskovcu.

- Bez želje da ikog potcenimo, ali zaista su drugačije utakmice u Evropi i domaćoj Super ligi. Na međunarodnoj sceni je potrebno držati koncentraciju na najvišem mogućem nivou tokom čitavog meča, a mi smo eto na svojoj koži osetili da se svaka greška u Evropi skupo plaća. Opet, moramo da se okrenemo obavezama u domaćem šampionatu, videli smo i tu da nijedna utakmica nije laka. Pa neće biti laka ni naredna protiv lučanske Mladosti na našem stadionu u četvrtak – upozorio je Tošić.

Strelac istorijskog, prvog gola za Čukarički u grupnoj fazi nekog od evropskih takmičenja Đorđe Ivanović takođe je žalio zbog razvoja situacije na terenu.

- Velika šteta! Pogotovo što smo olako primili dva gola pred kraj prvog poluvremena – kazao je Đorđe Ivanović, koji je potom nastavio:

- Moram da naglasim da nam je čast da igramo grupnu fazu Lige konferencije. Sigurno ćemo u ovim utakmicama rasti kao klub, dobiti na iskustvu, činjenica je da smo vrlo mlada ekipa. Ako nastavimo da dobro treniramo, da dobro radimo, rezultat sigurno neće izostati.

