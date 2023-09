KARLO ANĆELOTI: Modrića sam zamenio jer je Atletiko bio bolji od nas

Trener Real Madrida Karlo Anćeloti nije bio zadovoljan igrom Luke Modrića, kao ni ostalih prvotimaca u gradskom derbiju sa Atletikom.

"Krenuo sam s Modrićem jer sam hteo što više lopte da imam, a i želeo sam da odmorim Čuamenija, koji u poslednje vreme igra dosta. U dijamantu ili sastavu 4-1-2-1-2 Modrić je bio desetka, veznjak iza napadača, a tandem pred golom činili su Belingem i Rodrigo", rekao je Anćeloti.

Usledilo je pitanje zašto je zamenio Modrića:

"Zato što je Atletiko bio bolji od nas. Rano nam je dao dva gola, branio se bolje i brzo vršio tranziciju. Ne želim da upirem prstom u bilo ikoga i raditi to Modriću bilo bi previše, ali on je igrao loše. Kao i njegovi saigrači. Zato sam na poluvremenu umesto Modrića uveo napadača Hoselua kako bismo bili opasniji napred", dodao je on.

Kurir sport