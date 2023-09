"SA ĆELAVIM LJUDIMA SAMO NEKI PROBLEMI" Kontroverzni fudbalski as izvređao trenera Mančester junajteda! BRUTALNA PROZIVKA!

Proslavljeni Čileanac Arturo Vidal žestoko je opleo po menadžeru Mančester junajteda - Holanđaninu Eriku Ten Hagu.

Ten Hag važi za jednog od najzahtevnijih trenera i zbog svog pristupa neretko je dolazio u sukob sa igračima.

Od dolaska u Junajted svojim odlukama podigao je mnogo prašine. Čim je došao u klub odlučio je da gradi autoritet preko Kristijana Ronalda. Ikonu Junajteda najpre je izbacio iz startne postave, kasnije iz tima, a onda se pobrinuo i da napusti klub. Sada se na udaru našao engleski fudbaler Džejdon Sančo kome se smeši slična sudbina.

Situaciju oko Sanča ispratio je i bivši as Juventusa, Bajerna, Barselone i Intera, Arturo Vidal, pa je osuo žestoku paljbu po Holanđaninu.

"Taj čovek im samo šteti. Otpustio je Kristijana Ronalda. Kako je mogao to da uradi? Kakav je to čovek? On je bio najbolji strelac u ekipi, a onda je došao neki čovek i samo ga oterao. Sa ćelavim ljudima uvek neki problemi", oštar je bio Vidal.

Njegov komentar izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

