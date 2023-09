PLANUO SEVER, VIŠE NEMA KARATA ZA JANG BOJS: Ostalo je još malo ulaznica za južnu tribinu! Švajcarce čeka PUNA MARAKANA!

Karata za severnu tribinu za utakmicu fudbalera Crvene zvezde protiv Jang Bojsa 4. oktobra (21.00), u drugom kolu Lige šampiona više nema, saznaje Kurir.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Planule su karte za deo stadiona na kojem se okupljaju najverniji navijači Crvene zvezde. Veći deo ulaznica, tačnije paketi za sva tri meča protiv Jang Bojsa, Lajpciga i Mančester sitija, prodat je putem onlajna, dok je ostatak razgrabljen na blagajnama prethodnih dana.

Kako saznajemo, ostao je još mali broj karata za južnu tribinu, ali i tu prodaja ide dobro, pa u klubu očekuju da i one ubrzo budu rasprodate. Da podsetimo, pojedinačne karte za severnu i južnu tribinu koštale su 3.000 dinara za članove i 3.500 za one koji to nisu.

Cena pojedinačnih karata za istočnu tribinu su 7.000 (članovi) i 7.500 (oni koji nisu), a za zapadnu tribinu 8.000 i 8.500 dinara.

